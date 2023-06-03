شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح علامة تبويب "تحديثات" جديدة لمستخدمى iOS beta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط واتساب لجلب ترقيات إلى النظام الأساسي وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، حيث سيرى المستخدمون علامة تبويب "تحديثات" جديدة تم استبدالها بعلامة تبويب الحالة المعاد تصميمها بينما لا تزال القنوات قيد التطوير.

مع الإصدار الأول من علامة تبويب التحديثات الجديدة، ستتوفر تحديثات الحالة في قسم منفصل بعنوان "حالة كتم الصوت".

يقوم واتساب بطرح الميزة من خلال برنامج TestFlight Beta الذي يحمل البرنامج الثابت iOS 23.11.0.74 لمختبري بيتا المختارين.

ستكون تحديثات الحالة المكتومة متاحة ضمن قسم منفصل يسمى "حالة كتم الصوت"، كذلك تم نقل الاختصار لفتح إعدادات الخصوصية إلى نفس القائمة.

سيكون هناك أيضًا اختصار آخر لإنشاء تحديثات الحالة، وقد تم دمجه في القائمة التي تظهر عندما ينقر المستخدم على أيقونة علامة الجمع في الجزء العلوي من الشاشة.

ذكر واتساب أيضًا أن القنوات ستدعم المقابض، بحيث يمكن للمستخدمين البحث عن قناة معينة بمجرد إدخال اسم المستخدم الخاص بها داخل واتساب.





قريبًا ميزة القنوات لمستخدمي iOSوفي الوقت نفسه ، قنوات WhatsApp قيد التطوير وسيتم طرحها قريبًا لمستخدمي iOS، حيث ستكون هذه أداة جديدة من شخص إلى متعدد لبث المعلومات عبر iOS.

من خلال تقديم هذه الميزة، يهدف واتساب إلى تحسين إمكانية الوصول إلى القنوات، مما يسهل على المستخدمين الحصول على التحديثات التي يفضلونها.

قناة واتساب هي أداة خاصة حيث يتم إخفاء أرقام الهواتف ومعلومات المستخدم التي تنضم إلى القناة دائمًا.

ومع ذلك ، "الرسائل المستلمة داخل القناة ليست مشفرة من طرف إلى طرف لأن مفهوم واحد لأكثر لن يكون له معنى كبير للقنوات".