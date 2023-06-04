شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7a وiPhone XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a المنتظر، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارًا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone XR للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:





Google Pixel 7aالشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.

المعالج: Tensor G2 (5 nm)

مساحات التخزين: 128GB

نظام التشغيل: Android 13.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP

البطارية: 4385 mAh.





هاتف iPhone XRالشاشة: 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: IPS LCD.

دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.

المعالج: A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 64GB.

نظام التشغيل:iOS (14.x).

البطارية: 2942 mAh.

الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.

الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.

الوزن:194 جرام.