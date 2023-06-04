شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Teams يحصل على أدوات ذكاء اصطناعى جديدة مجانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
مع الأخذ في الاعتبار الوظائف الجديدة وإمكانية الوصول المبسطة وإصلاحات الأخطاء وملاحظات المستخدم الأخرى ، وقامت Microsoft بطرح إصدار محدث من مجتمعات Microsoft Teams، وستتوفر هذه الميزات على الفور لأجهزة Windows 11 ، بالإضافة إلى أجهزة iOS و Android مجانًا. فيما يلي بعض الميزات الجديدة المتوفرة في المجتمعات، وفقا لتقرير digitartlend.
• ستتمكن من التعاون مع المجتمعات في Teams عبر الأنظمة الأساسية ، و Windows 11 ، و iOS ، و Android. بصفتك مالكًا للمجتمع ، ستتمكن أيضًا من بدء المجتمعات ومشاركة مجتمعاتك ودعوة الأعضاء واستضافة الأحداث والإشراف على المحتوى. ستتوفر هذه الميزات قريبًا لنظام التشغيل Windows 1 و macOS والمجتمعات المستندة إلى الويب.
• ستدعم المجتمعات Microsoft Designer ، مما يسمح لك بإنشاء محتوى تصميم من إنشاء AI داخل المساحات المستضافة.
• ستتضمن المجتمعات ميزة الكاميرا التي تتيح لك التقاط الفيديو من الأجهزة المحمولة أو تحرير المحتوى باستخدام عوامل التصفية وأدوات الترميز.
• ستتمكن من العثور على مجتمعات جديدة للانضمام إليها بناءً على اهتماماتك ، مثل الأبوة والألعاب والبستنة والتكنولوجيا والعمل عن بُعد.
• يتمتع مالكو المجتمع الآن بالقدرة على الموافقة على طلبات الانضمام إلى المساحات أو رفضها ، ويمكنهم أيضًا جمع استطلاعات الرأي من المجتمع ، والتي يتم تشغيلها بواسطة Microsoft Forms.
بالاضافة إلى تحديثات المجتمعات ، أعلنت Microsoft أيضًا عن ميزاتها الجديدة على GroupMe ، وهو تطبيق تواصل يركز على حرم الكليات والجامعات. شهدت GroupMe إعادة تصميم مرئي ، مع محادثات Topic الجديدة المخصصة للمحادثات الجماعية الكبيرة. يركز النظام البيئي على اكتشاف أشخاص جدد. نظرًا لأنه يعتمد على Microsoft Teams ، يمكنك إجراء مكالمات Teams دون الحاجة إلى مغادرة GroupMe
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