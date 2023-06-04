شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Teams يحصل على أدوات ذكاء اصطناعى جديدة مجانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Microsoft مؤخرًا عن تحديث رئيسي لمجتمعاتها وميزات GroupMe على تطبيق Teams المجاني بالإضافة إلى المزيد من الميزات التي تعكس نظامًا أساسيًا مثل Discord، يدعم Teams الآن الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في المجتمعات ، على غرار Midjourney.

كانت ميزة المجتمعات بمثابة نجاح كبير لـ Microsoft Teams منذ طرحها في ديسمبر 2022 ، وكانت متوفرة لخطط Microsoft 365 الشخصية والعائلية ، جنبًا إلى جنب مع حسابات Teams Essentials ، ومنذ ذلك الحين وجد العديد من الأشخاص الميزة مفيدة للتعاون المحلي مثل مشاركة المشاريع وتبادل الأفكار وتجميع الموارد وفقًا لتعليقات المستخدمين ، وتتيح الميزة للأشخاص البقاء على اتصال قبل التجمعات وأثناءها وبعدها ، على حد قول Microsoft.

مع الأخذ في الاعتبار الوظائف الجديدة وإمكانية الوصول المبسطة وإصلاحات الأخطاء وملاحظات المستخدم الأخرى ، وقامت Microsoft بطرح إصدار محدث من مجتمعات Microsoft Teams، وستتوفر هذه الميزات على الفور لأجهزة Windows 11 ، بالإضافة إلى أجهزة iOS و Android مجانًا. فيما يلي بعض الميزات الجديدة المتوفرة في المجتمعات، وفقا لتقرير digitartlend.

• ستتمكن من التعاون مع المجتمعات في Teams عبر الأنظمة الأساسية ، و Windows 11 ، و iOS ، و Android. بصفتك مالكًا للمجتمع ، ستتمكن أيضًا من بدء المجتمعات ومشاركة مجتمعاتك ودعوة الأعضاء واستضافة الأحداث والإشراف على المحتوى. ستتوفر هذه الميزات قريبًا لنظام التشغيل Windows 1 و macOS والمجتمعات المستندة إلى الويب.

• ستدعم المجتمعات Microsoft Designer ، مما يسمح لك بإنشاء محتوى تصميم من إنشاء AI داخل المساحات المستضافة.

• ستتضمن المجتمعات ميزة الكاميرا التي تتيح لك التقاط الفيديو من الأجهزة المحمولة أو تحرير المحتوى باستخدام عوامل التصفية وأدوات الترميز.

• ستتمكن من العثور على مجتمعات جديدة للانضمام إليها بناءً على اهتماماتك ، مثل الأبوة والألعاب والبستنة والتكنولوجيا والعمل عن بُعد.

• يتمتع مالكو المجتمع الآن بالقدرة على الموافقة على طلبات الانضمام إلى المساحات أو رفضها ، ويمكنهم أيضًا جمع استطلاعات الرأي من المجتمع ، والتي يتم تشغيلها بواسطة Microsoft Forms.

بالاضافة إلى تحديثات المجتمعات ، أعلنت Microsoft أيضًا عن ميزاتها الجديدة على GroupMe ، وهو تطبيق تواصل يركز على حرم الكليات والجامعات. شهدت GroupMe إعادة تصميم مرئي ، مع محادثات Topic الجديدة المخصصة للمحادثات الجماعية الكبيرة. يركز النظام البيئي على اكتشاف أشخاص جدد. نظرًا لأنه يعتمد على Microsoft Teams ، يمكنك إجراء مكالمات Teams دون الحاجة إلى مغادرة GroupMe