شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعى إلى Gmail.. إليك كيفية عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل بدء توفير البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في جيميل، كجزء من جهودها لتحسين تجربة البحث على الهاتف المحمول، حيث قدمت ميزة تساعد المستخدمين في العثور على ما تبحث عنه بأقل جهد.

واكتسبت دفعة جوجل للذكاء الاصطناعي في الشهرين الماضيين قدرًا كبيرًا من الزخم، جاء أولاً Bard - برنامج الدردشة / مساعد AI التوليدي - ثم هناك ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادمة إلى Google Workspace.

ما هي ميزة البحث الجديدة؟

قالت جوجل إنها ستستخدم نماذج التعلم الآلي لاستخدام مصطلح البحث وأحدث رسائل البريد الإلكتروني والعوامل الأخرى ذات الصلة لإظهار النتائج التي تتطابق بشكل أفضل مع استعلام البحث.

عند البحث في Gmail، سيرى المستخدمون الآن النتائج تظهر أعلى القائمة في قسم مخصص، متبوعة بجميع النتائج مرتبة حسب الحداثة.

قالت جوجل في منشور المدونة: "تمنحك هذه الميزة المطلوبة بشدة المعلومات الأكثر صلة أولاً، مما يسمح لك بالعثور على رسائل بريد إلكتروني أو ملفات محددة بسرعة وسهولة أكبر".

قالت جوجل أيضًا أن هذا طرح سريع ولكن قد يستغرق أكثر من 15 يومًا حتى يتمكن جميع المستخدمين من الوصول إلى هذه الميزة.

ستكون الميزة متاحة لجميع عملاء Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية في جوجل.

وفي الوقت نفسه، بدأت جوجل في تضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في Gmail لتسهيل الكتابة.

حاليًا الميزة متاحة فقط في الولايات المتحدة ولعملاء Google Workspace فقط.

ومع ذلك من المتوقع أن يتم طرحه في مناطق أخرى في وقت أقرب.