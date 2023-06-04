شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: متوسط عمر المليارديرات 67 عاما.. وإيلون ماسك من الاستثناءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يجذب المليارديرات الشباب مثل إيلون ماسك انتباه الرأي العام من خلال سلوكهم الغريب عبر الإنترنت، وأنماط الحياة المختلفة، لكن الملياردير العادي يبدو أقل شبهاً من ذلك، بل يشبه إلى حدٍ كبير جدك، هذا ما كشفه تقرير نشره موقع "business insider".

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يبلغ متوسط عمر المليارديرات في العالم 67 عامًا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة البيانات Artlata ، فهناك 10% فقط من أصحاب المليارات في العالم تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وأكثر من 40٪ تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

يتعلق الكثير من هذا بالحقيقة المطلقة المتمثلة في أن الأمر يستغرق بعض الوقت لتكديس مليار دولار، سواء كانت تلك الثروة من الاستثمار الذكي، تشكل المقتنيات العامة الحصة الأكبر من محافظ المليارديرات عبر جميع الأعمار، أو من شركة واحدة ناجحة.

في حين أن التمويل هو المصدر الأكثر شيوعًا للثروة بالنسبة للمليارديرات من جميع الأعمار، فإن التكنولوجيا أصبحت تذكرة أكثر شيوعًا لدخول نادى المليارديرات.

وتقول الدراسة: "من بين المليارديرات الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، تحتل التكنولوجيا المرتبة الثانية من حيث الأهمية، تليها خدمات الأعمال والمستهلكين، والضيافة والترفيه"، مضيفة "لا يظهر أي من هؤلاء في الصناعات الرائدة للمليارديرات الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا."

ويعد الميراث، مصدر آخر للثروة بين الشباب المليارديرات، من المرجح أن يكون المليارديرات الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا قد ورثوا ثرواتهم مقارنةً بالمجموعة التي تزيد عن 50 عامًا.