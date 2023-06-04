شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لتوديع مساعدها الرقمى Cortana والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم مايكروسوفت بإيقاف تطبيق Cortana على ويندوز في وقت لاحق من هذا العام، يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تقديم Windows Copilot، وهو مساعد متقدم للذكاء الاصطناعي مدعوم بنموذج لغة GPT الخاص بـ OpenAI.

في مؤتمر Build الذي عقد في مايو، قدمت مايكروسوفت أحدث أداة لها Windows Copilot، الموجودة في شريط المهام، بمجرد توفره على نطاق واسع، سيساعدك في مهام مثل تلخيص المحتوى وتحرير النص وإجراء الاستفسارات وإدارة إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص بك من بين أشياء أخرى.

وقالت مايكروسوفت في منشور مدونة"نجري بعض التغييرات على ويندوز التي ستؤثر على مستخدمي تطبيق Cortana"." بدءًا من أواخر عام 2023 لن ندعم كورتانا في ويندوز كتطبيق مستقل، يؤثر هذا التغيير فقط على كورتانا في ويندوز وعلى مساعد الإنتاجية، سيستمر توفر كورتانا في Outlook للأجهزة المحمولة و Teams للأجهزة المحمولة، وعرض Microsoft Teams ، وغرف Microsoft Teams.

أضافت الشركة "نحن نعلم أن هذا التغيير قد يؤثر على بعض طرق عملك في ويندوز، لذلك نريد مساعدتك في الانتقال بسلاسة إلى الخيارات الجديدة، بدلاً من النقر فوق رمز كورتانا وتشغيل التطبيق لبدء استخدام الصوت، يمكنك استخدام الصوت وتلبية احتياجات الإنتاجية من خلال أدوات مختلفة. "

قدمت مايكروسوفت لأول مرة Cortana في عام 2015 كجزء من ويندوز 10، باستخدام الأوامر الصوتية، يمكن للمستخدمين تعيين التذكيرات وفتح التطبيقات وطرح الأسئلة.

وقامت مايكروسوفت بإزالة كورتانا ببطء من تجربة ويندوز، مع إصدار ويندوز 11 فقد المساعد الرقمي موقعه على شريط المهام ولم يعد أيضًا جزءًا من تجربة التمهيد الأولى.

وأغلقت مايكروسوفت تطبيق كورتانا فى 2020 على iOS وأندرويد وأنهت دعم Cortana في الأجهزة الأخرى مثل سماعات Surface.

على الرغم من أن كورتانا لن يكون متاحًا في ويندوز، إلا أنه سيظل متاحًا في Outlook للأجهزة المحمولة و Microsoft Teams للأجهزة المحمولة وشاشة Teams وغرف Teams.

لم تذكر مايكروسوفت التاريخ الدقيق لإزالة Cortana من ويندوز، لكنها تعطي الأولوية لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مثل Bing chatbot و Microsoft 365 Copilot.