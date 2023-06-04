تكنولوجيا: كيف يمكنك إستخدام الذكاء الإصطناعي ليشرح لك أي شئ؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يمكنك الآن البدء في تعلم أي شيء والحصول على شرح للمذاكرة عن طريق الذكاء الإصطناعي، حيث تقدم منصة lorebeam التعليمية فرصة لتعلم أي شئ في أي مجال.

تقدم منصة tutor ai الآن دعم كامل للمذاكرة عن طريق الذكاء الإصطناعي، الذي سيعمل على إنشاء محتوى تفاعلي أكثر جاذبية للتعلم، يمكنك أيضاً تعلم تقنية الذكاء الإصطناعي عن طريق التسجيل في المنصة التي ستدعمك بكورسات مجانية معتمدة.

ولبدء التعلم والمذاكرة بتقنية الذكاء الإصطناعي سيكون عليك التوجه للمنصة التعليمية وتحديد المجال المطلوب لبدء التعلم، حيث ستعمل المنصة على إنشاء خطة تعلم كاملة بالمحتوى المطلوب، مع المهارات التي تدعم المستخدم.

أيضاً سيكون على المستخدم في البداية إنشاء حساب في الموقع بإستخدام حساب Gmail، ومن ثم سيكون على المستخدم إختيار خطة التعلم التي تتوافق معه.

المنصة تقدم فرصة لتعلم أي شئ في أي مجال بأفضل مستوى وبأسلوب تفاعلي جذاب، ونطاق واسع من المجالات للتعلم، مع إمكانية تعلم تقنية الذكاء الإصطناعي بشكل مجاني عبر كورسات”Elements of AI” المجانية المقدمة في الموقع.

يمكنك أيضاً تعلم اللغة الإنجليزية من جامعة أوكسفورد العالمية مجاناً عبر المنصة التعليمية التي توفر مجموعة “English File” التي أصدرت عبر دار نشر أكسفورد يونيفرسيتي والتي تدعم المستخدم في تعلم اللغة الإنجليزية، ويتاح للمستخدم موارد وأدوات للتعلم وتحسين المهارات في اللغة الإنجليزية.

ولا تقتصر منصة lorebeam على هذه المجالات فقط، بل تقدم للمستخدم قاعدة كبيرة من المجالات والمحتوى مع دعم كامل لشرح ومذاكرة المحتوى المطلوب بإحترافية، لذا يمكنك أيضاً الإنضمام لقاعدة مستخدمي lorebeam وتجربة مميزات المنصة التعليمية في فتح آفاق جديدة للتعلم.

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