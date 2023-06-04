تكنولوجيا: لينوفو تعلن عن جهاز Yoga Air 14s 2023 بمعالج Ryzen 7 7840U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عن جهاز الحاسب الدفتري Yoga Air 14s 2023 الذي ينطلق بمعالج Ryzen 7 7840U، وجودة عرض 3K.

كشفت لينوفو عن بعض من مواصفات جهاز الحاسب الدفتري المرتقب Yoga Air 14s 2023 الذي يأتي بتصميم نحيف، مع شاشة بأفضل جودة عرض والتي تتميز بإطارات نحيفة.

ويأتي جهاز الحاسب بحجم 14.5 إنش في شاشة OLED بجودة عرض 3K، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة ألوان P3 بنسبة 100%.

وتدعم الشاشة نسبة سطوع 600 nit، كما تدعم خاصية اللمس، وتشير لينوفو إلى أن الجهاز يضم 6 من المكبرات الصوتية، كما يتميز الجهاز بتصميم مميز بتقنية CNC لدعم الجهاز بوزن خفيف 1.3 كجم.

ويتميز جهاز Yoga برقاقة معالج AMD R7 7840S، أيضاً من المقرر أن يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.

أيضاً يأتي جهاز Yoga Air 14s 2023 بمحول شحن 65W، ولقد طور معالج R7 7840S لدعم أجهزة الحاسب الدفتري المميزة بتصميم نحيف على غرار هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





