تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة جديدة للبطارية في تحديث Android 14 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف أحد مطوري XDA عن خطط جوجل لإضافة واجهات برمجية جديدة للبطارية في تحديث Android 14 القادم.

تدعم ابل منصة iOS بميزة “Battery Health” التي تعمل على الكشف عن حالة البطارية وعمرها الإفتراضي وأقصى سعة للبطارية، وهي من المميزات التي تغيب عن نظام الأندوريد، إلا أن تحديث Android 14 يأتي بهذا التغيير المرتقب.

ولقد أوضح “Mishaal Rahman” وهو أحد مطوري XDA السابقين أن جوجل تعمل على إضافة واجهة برمجية جديدة لإدارة البطارية في هواتف الأندوريد.

كما أضاف أن اثنان من الواجهات البرمجية المقدمة من جوجل تظهر بالفعل في الإصدار التجريبي من تحديث Android 14.

ومن المقرر أن توفر الواجهة البرمجية الأولى معلومات للمستخدم عن حالة البطارية ودورات الشحن، بينما تقدم الواجهة البرمجية الأخرى تفاصيل حول تاريخ إنتاج الجهاز، وتاريخ بدء تشغيل الهاتف، وسياسة الشحن للجهاز والعمر الإفتراضي للبطارية.

ولقد أكد Rahman على أن التطبيقات التي لديها بالفعل تصريح الوصول “BATTERY_STATS” يمكنها أن تقدم هذه التفاصيل وإستدعاء هذه الواجهة البرمجية التي تتوفر فقط على هواتف Pixel التي تعمل بالإصدار التجريبي الثاني من Android 14 الآن.

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