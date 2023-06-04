تكنولوجيا: شاشة Lenovo Xiaoxin 24 تنطلق بمعدل تحديث 100Hz وسعر 85 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عن شاشة Lenovo Xiaoxin 24 التي تنطلق بمعدل تحديث 100Hz والتي تتوفر الآن في السوق الصيني وبعض الأسواق الأخرى.

تتميز شاشة Lenovo Xiaoxin 24 بلوحة IPS بحجم 23.8 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وتدعم سطوع 250 nit.

كما تتميز الشاشة بإطار بسماكة 2مم، ويصل سمك الشاشة إلى 6.9مم، ويمكن للشاشة أن تقدم آداء جيد في الألعاب بفضل معدل التحديث 100Hz.

أيضاً تدعم الشاشة تدرج لوني من sRGB بنسبة 99%، كما تدعم الشاشة تعتيم DC، وتتضمن الشاشة حامل بتجربة سلسة في الإعداد والتفكيك، كما تتضمن القاعدة تجويف لتثبيت الهاتف.

وتتميز الشاشة بأزرار OSB في الجزء الخلفي لضبط إعدادات الشاشة بسلاسة، كما تتوفر شاشة Xiaoxin 24 FHD باثنان من منافذ HDMI، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويمكن لمنفذ HDMI أن يدعم إتصال الأجهزة بالشاشة والتبديل بين إشارات الإدخال عبر الجزء الجانبي من الشاشة.

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