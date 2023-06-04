شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بكسل 8 قد يحصل على أعلى ترقية من شريحة جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعمل الجيل الثالث من شريحة Tensor من جوجل على تشغيل سلسلة هواتف Pixel 8 القادمة، حيث سيحتوي Tensor G3 القادم على ترقيات مهمة مثل النوى الحديثة ودعم أحدث معايير التخزين ووحدة معالجة الرسومات الجديدة وغيرها وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority.

تم تقديم أول مجموعة شرائح داخلية من جوجل لـ Pixels ، Tensor ، قبل عامين، حيث استخدمت جوجل مع Tensor خبرتها في الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجربة "Pixel".

التكوين الأساسي الجديد لـ Tensor G3

وجوجل Tensor G3 يحمل الاسم الرمزي Zuma، لديه تخطيط أساسي جديد يبلغ 1 + 4 + 4 ، على عكس الجيلين السابقين من شرائح Tensor، والتي كانت تحتوي على تخطيطات 2 + 2 + 4.

سيكون النواة الأساسية هو Cortex-X3، وسيتم تسجيله بسرعة 3.0 جيجاهرتز.

ستكون النوى الوسطى أربعة Cortex-A715، كل منها تعمل بسرعة 2.45 جيجاهرتز ، ترقية من Cortex-A78 في Tensor G2.

بالنسبة إلى النوى الأصغر، سيكون هناك أربعة أنوية Cortex-A510 بسرعة 2.15 جيجاهرتز، وهو تحسن عن أجيال Tensor السابقة.

هذه النوى من العام الماضي لذلك سيظل Tensor G3 متخلفًا قليلاً عن أمثال Snapdragon 8 Gen 3 و Dimensity 9300.

تعمل ترقية وحدة المعالجة المركزية لـ Tensor G3 على تحسين الأداء العام والكفاءة لسلسلة Pixel 8 ، بما في ذلك دعم ARMv9 لتحسين الأمان.

سيتم تنفيذ ملحقات وضع العلامات على الذاكرة (MTE) من Arm لمنع الهجمات المستندة إلى الذاكرة.

ستقوم جوجل أيضًا بإزالة دعم 32 بت، والذي تم التخلص منه بالفعل على Pixel 7.

وستعمل الشريحة الجديدة أيضًا على تحسين إمكانات تخزين Pixel 8، مما يسمح بتخزين UFS 4.0 أسرع وأكثر كفاءة، على غرار الهواتف الذكية المتطورة الحديثة.

يأتي Google Tensor G3 مزودًا بوحدة معالجة رسومات Immortalis، علاوة على ذلك ستشهد وحدة معالجة الرسومات (GPU) ترقية كبيرة مع وحدة معالجة الرسوميات الجديدة Immortalis من Arm، وتحديداً Mali-G715 ، والتي توفر ترقية كبيرة، بما في ذلك دعم تتبع الأشعة.

وستحتوي شريحة Tensor G3 من Pixel 8 على كتلة "BigWave" لتحسين فك تشفير الفيديو وترميزه، بما في ذلك ترميز AV1 لما يصل إلى 4k30.

يمكن أن تدعم الشريحة ما يصل إلى 8k30 ترميز، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم تضمينها.

ستعمل ترقية TPU الجديدة "Rio" على زيادة سرعة الساعة إلى 1.1 جيجا هرتز، وسيساعد DSP الجديد، "callisto" في معالجة الصور.

على الرغم من هذه الترقيات، سيبقى مودم رقاقة Tensor G3 الخاص بـ Pixel 8 كما هو في الطراز السابق.

من المتوقع أن تكون شريحة Google Tensor G3 عبارة عن شريحة 4 نانومتر تنتجها عملية Samsung.

من المتوقع إطلاق سلسلة Pixel 8 في أكتوبر 2023.