شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتسهيل البحث عن الرسائل القديمة.. Google تدعم الـGmail بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Google أن البحث عن رسائل قديمة تضم إرشادات توجيهية من المديرين أو عناوين أصدقائك وغيرها من الرسائل الهامة ستكون مسألة أكثر سهولة حسبما نقلت CNBC.

وقالت الشركة في بيان إن المستخدمين النهائيين سيبدأون على مدار فترة الـ15 يوماً المقبلة في مشاهدة خانة top results حينما يبحثون في صناديق الوارد الخاصة بهم والتي من المقرر أن تظهر أعلى خانة all results.

ومن المقرر أن يتم دعم تلك الخانة بلوغرتميات التعليم الآلي الخاصة بـGoogle والتي ستحلل عبارات البحث وأحدث الرسائل الواردة، وغيرها من العوامل ذات الصلة وذلك لتحديد أي رسالة تحتوي على أفضل تطابق لطلب البحث.

وشددت Google على أن تلك الخاصية كانت مطلوبة بشدة، ومن المقرر طرحها لدى كل مستخدمي Gmail على الهاتف خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت الميزة الجديدة ستنضم إلى نسخ الحاسب الآلي أم لا.

وتعمل Google على تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها، إذ بدأت خلال مارس إتاحة روبوتها للمحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Bard لبعض المستخدمين في أميركا وبريطانيا.

فيما أفاد تقرير لـNew York Times أن الشركة تعمل على إصدار محرك بحث جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي.