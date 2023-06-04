تكنولوجيا: مستخدمي Fitbit يمكنهم تسجيل الدخول بحساباتهم على جوجل بدءًا من 6 يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم شركة جوجل بتقديم خيار جديد لمستخدمي Fitbit في السادس من يونيو، إذ سيُسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام بيانات اعتماد جوجل الخاصة بهم.

عندما أعلنت الشركة عن التغيير القادم بعد عملية الشراء البالغة 2.1 مليار دولار من صانع الأجهزة القابلة للارتداء، قالت الشركة إنها ستتيح للأشخاص خيار نقل جهاز Fitbit الخاص بهم إلى حساب جوجل الخاص بهم عند وصول دعم تسجيل الدخول.

ستتاح للمستخدمين الفرصة لتعديل بياناتهم عند إجراء النقل وسيكون لديهم خيار إدارة معلوماتهم إما من تطبيق Fitbit أو من صفحة إعدادات جوجل الخاصة بهم.

وتخطط الشركة لطلب استخدام تسجيل الدخول إلى جوجل للتسجيل للحصول على حساب Fitbit جديد ولتفعيل الأجهزة الرياضية الجديدة والساعات الذكية في وقت ما من هذا العام.

وبعد ذلك بحلول عام 2025، سينتهي دعم حسابات Fitbit تمامًا. وسيتعين على أولئك الذين يخططون للالتزام بعلامة Fitbit التجارية ببساطة أن يكونوا موافقين على ربط أجهزتهم بحساب جوجل الخاص بهم.

تقدم شركة جوجل التكامل كطريقة سهلة للمستخدمين “لإدارة جميع تطبيقاتهم المتصلة والأجهزة المقترنة.” لكنها تعلم أن بعض الأشخاص سيهتمون بخصوصية معلوماتهم، لذلك قالت سابقًا إنها لن تستخدم بيانات الصحة والعافية لمستخدمي Fitbit في إعلانات جوجل.

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