شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقالة مسئولة تنفيذية فى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقالت مديرة تنفيذية بارزة في تويتر مسؤولة عن إدارة السلامة والمحتوى من الشركة حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وأكدت إيلا إيروين رحيلها عن الشركة، لكنها لم تعلن سبب ذلك.

واجهت منصة تويتر اضطرابات، من بينها تسريح جماعي للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين، منذ سيطرة ماسك عليها العام الماضي.

بالإضافة إلى ماسك، كانت إيروين أبرز صوت مدافع عن تغيير سياسات المحتوى في الشهور الأخيرة في الشركة.

وتعاني الشركة لإعادة المعلنين الذين تخلوا عنها بسبب التغييرات الكبيرة التي أدخلها ماسك وتخفيف القيود التي تحد من خطاب الكراهية.