تكنولوجيا: كل ما يمكن توقعه من هواتف iPhone 15 لهذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة أبل هواتف iPhone 14 في شهر سبتمبر من عام 2022، والآن تستعد الشركة لإطلاق iPhone 15 في نفس الشهر لهذا العام.

لا يزال iPhone 15 على بعد عدة أشهر، ومع ذلك، هناك العديد من الشائعات والتوقعات والتسريبات حول هواتف المجموعة، والتي تفيد بأن التشكيلة ستتكون من أربعة هواتف iPhone 15 بنفس أحجام هواتف iPhone 14، بما في ذلك جهازي iPhone بحجم 6.1 بوصة واثنين بحجم 6.7 بوصة.

وكما هو الحال مع مجموعة iPhone 14، ستكون إصدارات iPhone 15 Pro هي الأكثر تكلفة ضمن المجموعة.

كما تشير الشائعات حتى الآن إلى أنه يمكننا توقع منفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning على جميع هواتف iPhone 15، وستكون شاشة Dynamic Island متاحة لأجهزة iPhone 15 و iPhone 15 Plus بالإضافة إلى iPhone 15 Pro و Pro Max. وهذا يعني أن شركة أبل ستتخلص من النتوء الذي استخدمته منذ iPhone X.

وتخطط أبل لاستخدام شرائح مودم كوالكوم للأجهزة الجديدة لأن شرائح المودم الخاصة بها ليست جاهزة تمامًا. وستحصل إصدارات iPhone 15 القياسية على ترقية لشريحة A16 التي كانت موجودة في إصدارات iPhone 14 Pro، بينما ستستخدم إصدارات iPhone 15 Pro شرائح A17 الأسرع والأكثر كفاءة ذات تقنية تصنيع 3 نانومتر.

من المتوقع أيضًا أن تشهد إصدارات Pro ترقية لإطارات التيتانيوم، والإطارات الأقل نحافة، وبعض التغييرات الطفيفة في التصميم مع المزيد من حواف الجهاز المنحنية. ومن المتوقع أيضًا أن يحصل iPhone 15 Pro Max على تقنية عدسة periscope لتحسين إمكانات التكبير.

كما انه من المتوقع أن تظل الأسعار على إصدارات iPhone 15 كما هي، حيث يبدأ سعر جهاز 6.1 بوصة القياسي من 799 دولار ويبدأ سعر iPhone 15 Plus بحجم 6.7 بوصة من 899 دولار.

ومن ناحية التصميم، تشير الشائعات إلى أن إصدارات iPhone 15 ستبدو مشابهة لإصدارات iPhone 14، لكن الفتحات سوف تمتد إلى المجموعة بأكملها. وهذا يعني أن جميع هواتف iPhone 15 لن تحتوي على أي نتوء، وبدلاً من ذلك ستتبنى شاشة Dynamic Island التي تم تقديمها في iPhone 14 Pro.

نظرًا لعدم وجود تغييرات كبيرة في التصميم، ستستمر أبل في تقديم أربعة إصدارات: 6.1 بوصة iPhone 15 و 6.1 بوصة iPhone 15 Pro و 6.7 بوصة iPhone 15 Max و 6.7 بوصة iPhone 15 Pro Max . ستتمتع هواتف Pro بميزات أعلى وستكون أغلى ثمناً، في حين أن طرز iPhone 15 القياسية ستكون أرخص.

بالنسبة إلى iPhone 15 و iPhone 15 Plus، ستشمل اختلافات التصميم منفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning. ولقد ألقينا أول نظرة على منفذ USB-C في صورة مسربة قيل إنها لجهاز iPhone 15 Pro.

من المتوقع ايضًا ان يتم تجهيز جميع هواتف iPhone 15 بشريحة تشغيل شاشة OLED أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والتي يتم تصنيعها باستخدام عملية 28 نانومتر، مما يسمح بتقليل استهلاك الطاقة الذي قد يؤدي في النهاية إلى تحسين عمر البطارية.

لن تتضمن هواتف iPhone 15 القياسية تقنية ProMotion أو Always-on Display على الشاشة، على الرغم من التبديل إلى Dynamic Island. فستظل أبل في حجز هذه الميزات لأجهزة Pro.

ومن المرجح أن تتوفر طرازات iPhone 15 بخيارات اللون الوردي الداكن والأزرق الفاتح. غالبًا ما تقدم أبل طرازات iPhone القياسية بمجموعة من الألوان الزاهية، ويبدو انها ستتبع نفس النهج هذا العام ايضًا.

ومن المحتمل أن تكون الإصدارات الوردية والزرقاء متوفرة مع خيارات الألوان القياسية مثل الأبيض والأسود والأحمر.

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