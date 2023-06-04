تكنولوجيا: مجموعة Pixel 8 ستستفيد بشكل كبير من تحديثات معالج Google Tensor 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع ان يتم الكشف عن سلسلة Pixel 8 في شهر أكتوبر، وستكون هي أول سلسلة تدعم مجموعة شرائح Google Tensor 3. وكشف تسريب جديد من Android Authority عن جميع التفاصيل المثيرة المتعلقة بمعالج Tensor 3.

يحمل المعالج الاسم الرمزي zuma وسيضم تكوينًا من تسعة نواة من 1 + 4 + 4. سيتكون هذا من نواة وحدة المعالجة المركزية الرئيسية Cortex-X3 التي تعمل بتردد 3.0 جيجاهرتز وأربعة أنوية من نوع Cortex-A715 لأداء وحدة المعالجة المركزية بتردد 2.45 جيجاهرتز، وأربعة أنوية من نوع Cortex-A510 تعمل بتردد 2.15 جيجاهرتز.

على الرغم من أن هذا التكوين يجب أن يساعد معالج Tensor 3 على تتبع أداء Snapdragon 8 Gen 2، إلا أنه لن يكون قويًا مثل Snapdragon 8 Gen 3 وشرائح الهاتف الذكي الرائد التالية من MediaTek، إذ ستستفيد هذه الشرائح من نواة Cortex-X4 Prime التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من Arm.

سيتمكن معالج Tensor 3 من تزويد مجموعة Pixel 8 بملحقات Memory Tagging (MTE) من ARM والتي ستساعد في التغلب على بعض الهجمات المستندة إلى الذاكرة. ونظرًا لأن Tensor 3 سيستخدم بنية Arm v9، فسيستمتع مستخدمو Pixel 8 بتجربة 64 بت فقط.

سيحتوي معالج Tensor 3 على وحدة معالجة الرسوميات Arm Mali-G715 والتي قد تحتوي على 10 نواة بدلاً من 7 في وحدة معالجة الرسومات Mali-G710 الموجودة في Tensor 2.

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