تكنولوجيا: بيانات جديدة تظهر أن نظام Android 13 يعمل على أقل من 15٪ من أجهزة أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لـ 9to5Google، أوضحت شركة جوجل أن أحدث إصدار من نظام أندرويد؛ Android 13، موجود على 14.7٪ من أجهزة أندرويد على مستوى العالم اعتبارًا من 30 مايو.

يعتبر إصدار أندرويد الموجود في معظم الأجهزة هو إصدار Android 11، حيث يمكن العثور على إصدار 2020 الذي يعمل على 23.1٪ من أجهزة أندرويد، بينما تستخدم 17.8٪ من الأجهزة نظام Android 10 الذي تم إصدار في عام 2019، ويأتي إصدار Android 12 من عام 2021 في المركز الثالث بنسبة 16.3٪، يليه Android 13 من العام الماضي.

لا تزال بعض إصدارات أندرويد الشهيرة التي تم إطلاقها تحت أسماء الحلويات مستخدمة مع Android Pie (المعروف أيضًا باسم Android 9 من 2018)، والذي يتم استخدامه على 11.9٪ من أجهزة أندرويد. كما لا يزال Oreo (المعروف أيضًا باسم Android 8 من عام 2017) مستخدمًا على 8.3٪ من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

في حين تم رصد Nougat (المعروف بـ Android 7 من 2016) و Marshmallow (المعروف ايضًا بـ Android 6 من 2015) على 3٪ و 2.3٪ من أجهزة أندرويد على التوالي. ولسبب ما، لا تزال 1.8٪ من أجهزة أندرويد النشطة تعمل بنظام Lollipop لعام 2014 و5٪ لا تزال تستخدم نظام KitKat لعام 2013.

والآن، تعمل جوجل على نظام Android 14 مع الإصدار التجريبي الثالث المتوقع إطلاقه خلال هذا الشهر. داخليًا، يُعرف إصدار أندرويد التالي داخل جوجل باسم Upside Down Cake لأنه Android U.

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