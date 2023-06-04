شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم DALL-E 2 إلى خدمة Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح من الممكن الآن لمستخدمي مايكروسوفت Teams الآن الوصول إلى Designer ، وهي أداة لإنشاء الأعمال الفنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء تصميمات للعروض التقديمية والملصقات والبطاقات البريدية الرقمية والمواد الأخرى داخل تطبيق مؤتمرات الفيديو نفسه.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيتوفر برنامج Designer في المعاينة على Windows 11، وهو مشابه لـ Canva ويسمح للمستخدمين بإدخال مطالبات نصية أو تحميل الصور لإنشاء تصميمات فريدة، وتستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي للنص إلى الصورة DALL-E 2 من OpenAI، مما يوفر للمستخدمين قوائم منسدلة ومربعات نصية للتخصيص والتخصيص.

وكتبت مايكروسوفت في مدونة الإعلان: "من خلال وصف رؤية فكرتك بالكلمات أو استخدام صورة تم تحميلها، يمكنك إنشاء مرئيات جذابة وفريدة من نوعها"، "ما عليك سوى إنشاء منشور إعلان في المجتمعات لتصميم الشعار الخاص بك باستخدام المصمم."

ويمكن أيضًا الوصول إلى مصمم مايكروسوفت، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في أكتوبر العام الماضي، من خلال الويب أو الشريط الجانبي في متصفح Edge، وفي وقت لاحق، أضافت مايكروسوفت ميزات جديدة مثل إنشاء التسميات التوضيحية والمرئيات المتحركة.

وتهدف مايكروسوفت إلى جني الأموال من برنامج Designer من خلال تقديمه من خلال اشتراكات مايكروسوفت 365 Personal and Family الخاصة بهم، ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن السعر الدقيق لهذا حتى الآن. لقد أكدوا أن بعض ميزات الأداة ستكون متاحة مجانًا ، لكن من غير الواضح أي منها.

كما أضافت مايكروسوفت Teams أيضًا قنوات مجتمعية للاتصال والإدارة على مستوى المجموعة ضمن قناة واحدة ، على غرار Discord، وتم إطلاق الميزة مبدئيًا لمستخدمي Android وiOS في ديسمبر، وهي الآن متاحة لمستخدمي Windows 11 Teams ، مع دعم الأنظمة الأساسية الأخرى قريبًا.

ويمكن للمستخدمين البحث عن المجتمعات والانضمام إليها استنادًا إلى موضوعات محددة مثل البستنة أو الجري من علامة التبويب الصفحة الرئيسية في Teams، ويمكن لأعضاء المجتمع استخدام أجهزتهم المحمولة لإنشاء مقاطع فيديو ومشاركتها باستخدام خيارات الترميز والتصفية الجديدة.

وأخيرًا، مع GroupMe، تطبيق المراسلة الجماعية المجاني من مايكروسوفت ، يمكن للمستخدمين الآن إجراء مكالمات Teams مباشرة من داخل دردشة جماعية جديدة أو حالية.