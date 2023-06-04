شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف جهاز "ماك بوك" إلى فئة المنتجات القديمة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، أضافت أبل رسميًا جهاز MacBook الأصلي مقاس 12 بوصة إلى قائمة المنتجات القديمة، حيث تمثل إضافة قائمة أبل MacBook مقاس 12 بوصة نهايتها الرسمية.





ما هي منتجات أبل القديمة؟توضح أبل أن "المنتجات تعتبر قديمة عندما توقفت أبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات،" بعبارة أخرى، لا تحصل على أي تحديثات بالإضافة إلى أن أبل لن تقوم بإصلاحها أو صيانتها على الإطلاق، وفي الواقع، حتى مزودي الخدمة لا يمكنهم طلب قطع غيار لمنتجات قديمة، وقد أوقفت الشركة إنتاج جهاز MacBook الأصلي مقاس 12 بوصة في أبريل 2016 عندما أصدرت الشركة طرازها من الجيل الثاني بمواصفات مطورة، وهذا يعني أن الكمبيوتر المحمول تجاوز مؤخرًا علامة 7 سنوات.

وللتذكير، أطلقت أبل جهاز MacBook الأصلي مقاس 12 بوصة في عام 2015، وهو أيضًا أول جهاز MacBook للشركة يأتي بتصميم بدون مروحة، ويحتوي الكمبيوتر المحمول على معالج Intel Core M ثنائي النواة بسرعة 1.1 جيجاهرتز وبطاقة رسومات Intel، كما أنها مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت ومساحة 256 جيجا بايت SSD.

ويتضمن جهاز MacBook مقاس 12 بوصة العديد من عناصر التصميم المهمة، بما في ذلك منفذ USB-C منفرد يخدم الغرض من الشحن ونقل البيانات، كما قدمت لوحة تحكم Force Touch مبتكرة وتتميز بتصميم بطارية متدرج، مما يتيح استيعاب سعة بطارية أكبر داخل الهيكل النحيف للكمبيوتر الدفتري.