شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ على باقة الإنترنت على موبايلك الأيفون؟.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن معظم باقات الإنترنت مسبقة الدفع والآجلة تقدم حدودًا للبيانات اليومية، فقد أصبح من المهم الحفاظ على البيانات بحيث تكون متاحة عند الحاجة إليها أو ببساطة لمنعها من الاستنزاف قبل انتهاء اليوم، ولحسن الحظ، يأتي iPhone مزودًا بميزة تسمى وضع البيانات المنخفضة التي تتيح للمستخدمين تقليل استهلاك البيانات على الجهاز، يتم ذلك عن طريق تحسين سلوك التطبيق والحد من بيانات الخلفية.

لتمكين وضع البيانات المنخفضة على جهاز iPhone الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

المتطلبات الأساسية:

- تأكد من أن جهاز iPhone الخاص بك يعمل بنظام iOS 13 أو إصدار أحدث، وضع البيانات المنخفضة متاح في نظام iOS 13 وما فوق.

- قم بتحديث iPhone الخاص بك إلى أحدث إصدار من iOS إذا لزم الأمر، انتقل إلى "الإعدادات"> "عام"> "تحديث البرنامج" للتحقق من وجود تحديثات.

خطوات لتمكين وضع البيانات المنخفضة

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على "Cellular" (أو "Mobile Data" حسب منطقتك).

3. ضمن قسم "البيانات الخلوية"، ستجد "خيارات البيانات الخلوية"، اضغط عليها.

4. في الشاشة التالية، سترى مفتاح تبديل "وضع البيانات المنخفضة"، قم بتمكينه من خلال النقر على المفتاح لتحويله إلى اللون الأخضر.

أشياء يجب مراعاتها:

- يؤثر وضع البيانات المنخفضة على سلوك التطبيقات وخدمات النظام، قد يحد من تحديث تطبيق الخلفية والتنزيلات التلقائية وبعض التأثيرات المرئية.

- بينما يمكن أن يساعد وضع البيانات المنخفضة في تقليل استخدام البيانات، فقد يؤثر أيضًا على وظائف أو أداء بعض التطبيقات، قد يتم اختراق بعض الميزات، مثل دفق الوسائط عالي الجودة.

- قد لا تستجيب بعض التطبيقات لوضع البيانات المنخفضة على الفور، يعتمد ذلك على كيفية قيام المطورين بتنفيذ الدعم لهذه الميزة في تطبيقاتهم.

- إعدادات وضع البيانات المنخفضة خاصة بالبيانات الخلوية ولا تؤثر على استخدام Wi-Fi.

- يظل وضع البيانات المنخفضة ممكّنًا حتى تقوم بتعطيله يدويًا، إذا كنت ترغب في العودة إلى سلوك استخدام البيانات العادى، فما عليك سوى الرجوع إلى شاشة "خيارات البيانات الخلوية" وإيقاف تشغيل وضع البيانات المنخفضة.

- من خلال تمكين وضع البيانات المنخفضة على جهاز iPhone الخاص بك، يمكنك إدارة استخدام البيانات بشكل فعال والحفاظ على البيانات عند الضرورة.