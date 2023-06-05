شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيغير الذكاء الاصطناعى طبيعة البحث عن رسائل Gmail على هاتفك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصبح عمليات البحث في Gmail أكثر دقة مع طرح جوجل لميزة جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي الهواتف الذكية، حيث قالت Alphabet في مدونة، إن مستخدمي Gmail على الهاتف المحمول سيرون قريبًا قسم "أهم النتائج" عند البحث عن الرسائل القديمة أو المرفقات في تطبيق Gmail الخاص بهم.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، سيتم دعم قسم النتائج العليا من خلال خوارزميات التعلم الآلي من Google، والتي قالت الشركة إنها ستستخدم مصطلح البحث وبعض رسائل البريد الإلكتروني الحديثة و "العوامل ذات الصلة" الأخرى بهدف العثور على ما يبحث عنه المستخدم.

وقالت Google في مدونتها إن الميزة "مطلوبة بشدة"، وقالت إنها ستطرح لجميع مستخدمي Gmail للهاتف خلال الأسبوعين المقبلين.

يذكر المنشور إصدار Gmail للهاتف فقط، لذلك من غير الواضح ما إذا كانت ميزة "أهم النتائج" ستتم إضافتها إلى الإصدار المستند إلى المتصفح.

ولعل الميزة الجديدة هي أحدث مثال على التزام Google الأخير بإدخال الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

أعلن عملاق البحث عن العديد من ميزات وخدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة في مؤتمر مطوري I / O، لدرجة أن بعض الموظفين مازحوا داخليًا حول عدد المرات التي ذكر فيها التنفيذيون "الذكاء الاصطناعي" أثناء الحدث.

أثار إصدار ChatGPT الشهير من OpenAI في نوفمبر موجة من التطورات وضخ النقود في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما أنه في وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن Google كانت تسرع في اللحاق بركب ChatGPT، وأطلقت في النهاية روبوت محادثة خاص بالذكاء الاصطناعي يسمى Bard والذي يقال إنه سيتم دمجه في البحث في المستقبل.