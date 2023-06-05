شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات باستمرار تراجع مبيعات الهواتف الذكية خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مؤسسة IDC ﻷبحاث السوق في أحدث تقريرٍ لها بأن مبيعات الهواتف الذكية سوف تتراجع عالميًا خلال عام 2023 بنسبة تصل إلى 3.2%، وفقاً لموقع aitnews.

وأرجع التقرير التراجع المتوقع لمبيعات الهواتف الذكية إلى أسباب اقتصادية عالمية أهمها زيادة معدلات التضخم في العديد من الأسواق، ما يعني ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات المختلفة، وتراجع القدرة على اقتناء المنتجات غير الأساسية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات الهواتف الذكية خلال عام 2023 إلى 1.17 مليار جهاز، بتراجع 3.2% عن العام الماضي، وهي نسبة أعلى بكثير مما كان متوقعًا في فبراير/شباط الماضي، إذ توقفت عند 1.1٪، إذ عُدلت النسبة استنادًا إلى بيانات جديدة.

وكانت تقارير أخرى قد أفادت بتراجع المبيعات خلال الربع الأول من عام 2023 الجاري بنسبة بلغت 14% على أساس سنوي.

وتوقع تقرير IDC أن تعاود مبيعات الهواتف الذكية الصعود مجددًا خلال عام 2024 المقبل بنسبة 6% على أساس سنوي. ومع ذلك، شدد التقرير على أن وتيرة تعافي طلب المستهلكين أبطأ بكثير مما توقعه المحللون.

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وأضاف التقرير أن موجة التعافي سوف تظل مستمرة خلال السنوات التالية، لتصل مبيعات الهواتف الذكية إلى نحو 1.4 مليار جهاز بحلول عام 2027، ما يعني أن سوق الهواتف الذكية سيشهد نموًا على مدار أربع سنوات على الأقل.

ورصد التقرير استمرار انتشار المزيد من الهواتف الذكية القابلة للطي في الأسواق العالمية.

وقال ريان ريث ، نائب رئيس مؤسسة IDC، في بيانٍ رسمي: “ما زلنا نرى المزيد من الهواتف ذات التصميم القابلة للطي، وهي خطوة عظيمة إلى الأمام، لكن في التوقيت غير الملائم”.

وكانت مؤسسة IDC قد توقعت أن تصل شحنات الهواتف القابلة للطي في جميع أنحاء العالم إلى 21.4 مليون وحدة في عام 2023، بزيادة تُقدر بأكثر من 50 في المئة عن 14.2 مليون وحدة شُحنت خلال عام 2022، كما توقعت أيضًا استمرار نمو هذا النوع من الأجهزة لتصل شحنات الهواتف القابلة للطي إلى 48.1 مليون وحدة في عام 2027.