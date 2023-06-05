علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف Infinix Note 30 قد يصل بمساعد صوتي يعمل بنظام ChatGPT

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتسريبات ظهرت على تويتر بواسطة Ice Universe، ستكون Infinix أول علامة تجارية للهواتف الذكية تدمج نظام ChatGPT في أجهزتهاوصرح المسرب قائلاً: “بينما تم بالفعل إطلاق تطبيق ChatGPT الخاص بـ OpenAI، فإن تضمين ChatGPT في الهاتف يعد أمرًا رائدًا“.

يعد التكامل أمرًا مثيرًا للاهتمام بالتأكيد ويمكن أن يؤدي إلى تحسين قدرات المساعد الصوتي. وتم عرض المساعد الصوتيالقائم على ChatGPT من Infinix في تسجيل شاشة، وتم نشر ذلك بواسطة Ice Universe. ويبدو ان المساعد الصوتيلديه الصورة الرمزية الخاصة به ويمكن تنشيطه بالضغط مع الاستمرار على زر الميكروفون.

وفي الفيديو التوضيحي، طلبت إحدى المستخدمين من المساعد الصوتي Folax أفكارًا لإهداء ابنتها.  لنجد ان Folax استجاب باستجابة توليدية، على غرار بحث Bing الذي يدعمه ChatGPT.

من المتوقع أن تقدم الشركة مساعدها الصوتي الذي يعمل بنظام ChatGPT مع سلسلة Note 30 القادمة، والتي من المقررإطلاقها في 14 يونيو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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