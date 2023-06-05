تكنولوجيا: هاتف Infinix Note 30 قد يصل بمساعد صوتي يعمل بنظام ChatGPT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتسريبات ظهرت على تويتر بواسطة Ice Universe، ستكون Infinix أول علامة تجارية للهواتف الذكية تدمج نظام ChatGPT في أجهزتها. وصرح المسرب قائلاً: “بينما تم بالفعل إطلاق تطبيق ChatGPT الخاص بـ OpenAI، فإن تضمين ChatGPT في الهاتف يعد أمرًا رائدًا“.

يعد التكامل أمرًا مثيرًا للاهتمام بالتأكيد ويمكن أن يؤدي إلى تحسين قدرات المساعد الصوتي. وتم عرض المساعد الصوتيالقائم على ChatGPT من Infinix في تسجيل شاشة، وتم نشر ذلك بواسطة Ice Universe. ويبدو ان المساعد الصوتيلديه الصورة الرمزية الخاصة به ويمكن تنشيطه بالضغط مع الاستمرار على زر الميكروفون.

وفي الفيديو التوضيحي، طلبت إحدى المستخدمين من المساعد الصوتي Folax أفكارًا لإهداء ابنتها. لنجد ان Folax استجاب باستجابة توليدية، على غرار بحث Bing الذي يدعمه ChatGPT.

من المتوقع أن تقدم الشركة مساعدها الصوتي الذي يعمل بنظام ChatGPT مع سلسلة Note 30 القادمة، والتي من المقررإطلاقها في 14 يونيو.

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