تكنولوجيا: الكشف عن السيارة الكهربائية Fiat Topolini الشبيهة لـ Citroen Ami

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة فيات عن سيارة Topolini، وهي سيارة كهربائية مدمجة تشبه Citroen Ami التي تم تجديدها والتي حصلت مؤخرًا على نسخة محدودة.

تعد Topolini EV نموذجًا أصغر من سلسلة Fiat 500 الحالية. وهي تأتي بسقف قابل للسحب مصنوع من القماش البني، مع تشطيبات أمامية معاد تصميمها، ومقاعد جلدية كريمية.

تحتوي سيارة Topolini على نفس نظام الدفع مثل Citroen Ami. كما انها تتميز بجوانب مفتوحة، وتدفع بطاريتها البالغة5.5 كيلو واط في الساعة السيارة إلى مدى يصل إلى 47 ميلاً (76 كيلومترًا تقريبًا). وتبلغ سرعة Topolini القصوى 28 ميلاً في الساعة (~ 45 كم / ساعة).

ومن المحتمل أن يكون الجزء الداخلي للسيارة مشابهًا للجزء الداخلي لسيارة Ami حيث يوجد منفذ شحن وحامل هاتف. وتعتبر Topolini من الناحية الفنية دراجة رباعية ولا تحتاج إلى أي قيود ترخيص لقيادتها في المدينة.

تم تصنيع Topolini لتعزيز الاستدامة مع الحفاظ على التصميم المرح. وتقول فيات إن السيارة الكهربائية الجديدة تنسجممع المهمة الديمقراطية للعلامة التجارية المتمثلة في توفير حلول التنقل الحضري المستدام في متناول شريحة واسعة منالسكان.

لم تكشف شركة فيات عن أسعار Topolini بعد، لكن Citroen Ami متاحة للإيجار في أجزاء من أوروبا مقابل 25 يورو (~ 27 دولارًا) دفعة شهرية ودفعة أولى تبلغ 3850 يورو (حوالي 4123 دولارًا). ومن المتوقع أن يكون سعر Fiat Topolini أقرب ما يمكن من سعر Citroen Ami.

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