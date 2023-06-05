تكنولوجيا: شاومي تكشف عن السماعات اللاسلكية Redmi Buds 4 Active بمحركات 12 ملم ومعيار ‏ IPX4 لمقاومة الماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Buds 4 Active في السوق العالمي. وتأتي Redmi Buds 4 Active مع العديد من التحسينات من الإصدار السابق، Redmi Buds 4.

فقد تم تجهيز Buds 4 Active بمحركات 12 مم وهو تحسين كبير عن محركات 10 مم مع الاصدار السابق. وفي حين أنمحركات 12 مم تعد تحسينًا كبيرًا، فإن سماعات Buds 4 Active تأتي تقتصر فقط عزل الضوضاء النشطة والاوضاعالعادية، على عكس الاصدار القياسي الذي يشمل الاوضاع العادية والشفافة للصوت المحيط.

تتمتع Redmi Buds 4 Active بمعيار مقاومة الماء IPX4 على عكس Buds 4 التي تدعم الماء والغبار مع IPX5. كماتأتي Redmi Buds 4 Active بتصميم مختلف عن الإصدار السابق. فهي تأتي بسماعات أذن أكبر وحافظة شحن أكبر. كما انها توفر ما يصل إلى 28 ساعة من التشغيل مع حافظة الشحن الخاصة بها.

توفر سماعات الأذن نفسها ما يصل إلى 5 ساعات من التشغيل بعد الشحنة الواحدة. ويمكن أيضًا شحن Redmi Buds Active 4 بسرعة لمدة 10 دقائق من الشحن، مما ينتج عنه وقت استماع يصل إلى ساعتين.

تدعم سماعات الأذن اتصال Bluetooth 5.3 و Google Fast Pair. وهناك العديد من أدوات التحكم التي تعمل باللمسلسماعات الأذن بما في ذلك النقر المزدوج والنقر ثلاث مرات والضغط مع الاستمرار. وظائف اللمس هذه مخصصة لتشغيلالموسيقى والرد على مكالمة أو رفضها وتمكين وضع الكمون المنخفض ، من بين وظائف أخرى.

تزن سماعة Redmi Buds 4 Active حوالي 42 جرامًا مع حافظة الشحن الخاصة بها وتبلغ سعة البطارية 440 ملليأمبير. وتدعم سماعات الأذن برنامج ترميز SBC وهي متوفرة فقط باللون الأسود على موقع شاومي.

المصدر

اعلان





