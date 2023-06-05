تكنولوجيا: التحديث التالي لـ Google Chat سيعمل على تحسين تنظيم المحادثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتلقى تطبيق Google Chat، المعروف بـ Google Hangouts مسبقًا، تحديثًا يهدف إلى تحسين تنظيم المحادثة. ففي إعلان جديد على مدونة Workspace، كشفت جوجل أنه سيتم إخفاء الدردشات غير النشطة و الـ Spaces على الجانب الأيسر من الشاشة.

لن يتم تطبيق هذا التغيير إلا على الرسائل المباشرة والـ Spaces التي ظلت غير نشطة لمدة أسبوع. ومع ذلك، سيظل المستخدمون قادرين على الوصول إلى سلاسل الرسائل هذه عن طريق النقر فوق الزر “المزيد“.

يتم تشغيل هذا التحديث عند وجود أكثر من 10 محادثات أو وجود مساحات. وإذا كان لدى المستخدم أقل من 10 محادثاتأو Spaces، فقد لا يلاحظ حتى طرح الميزة.

لن تتأثر المحادثات المثبتة بهذا التغيير، مما يضمن سهولة الوصول إلى الدردشات المهمة. والهدف هو تزويد المستخدمين بطريقة عرض مبسطة ومرتبة للمحادثات، مما يسمح لهم بالتركيز على الدردشات الأكثر أهمية.

سيتم طرح طريقة عرض المحادثات المحسّنة تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة لجميع أصحاب مساحة العمل وحسابات جوجل الشخصية. ووفقًا لجوجل، لا توجد أدوات تبديل لتمكين هذه الميزة أو تعطيلها، مما يعني أنها ستكون متاحة لجميعالمستخدمين بمجرد اكتمال الطرح، والمتوقع بحلول منتصف شهر يونيو.

وبشكل عام، يركز هذا التحديث الخاص بـ Google Chat على تحسين تنظيم المحادثة عن طريق إخفاء الدردشات غيرالنشطة والـ Spaces، مما يوفر للمستخدمين واجهة أنظف وأكثر تركيزًا.

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