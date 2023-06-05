تكنولوجيا: هواوي تتحدى مزايا حماية العين لتعتيم PWM الذي يتجاوز 1440 هرتز … و Honor تستجيب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تطور حديث، شارك Li Xiaolong، كبير التكنولوجيا في شركة Huawei Consumer BG، مقطع فيديو يتحدى الفوائد المتصورة لتعتيم PWM (تعديل عرض النبض) عند ترددات أعلى من 1440 هرتز لحماية العين.

ويسلط الفيديو الضوء على عملية اختبار تشير إلى أن الضرر الفعلي الناجم عن تعتيم PWM عالي التردد على شاشاتOLED قد لا يكون مرتبطًا بشكل مباشر بـ “الحد الأقصى لتردد التعتيم” المعلن. ويقترح Li Xiaolong أن فوائد تعتيمPWM بتردد 1440 هرتز لحماية العين ضئيلة.

ورداً على هذه الادعاءات، عرضت شركة Honor، وهي شركة تابعة لشركة هواوي، وجهة نظرها بشأن هذه المسألة. تعتقد Honor أن تأثير تردد تعتيم PWM على حماية العين لا يتأثر فقط بالتردد نفسه ولكن أيضًا بعوامل مثل عمق التقلب ودورة العمل. وحتى مع الترددات العالية، إذا كان عمق التذبذب كبيرًا، فلا يزال من الممكن أن يؤثر الخفقان على العينين.

وأطلقت Honor مؤخرًا سلسلة Honor 90 مع شاشة 3840 هرتز خالية من المخاطر لحماية العين. وتزعم الشركة أنه عندما يكون تردد تعتيم PWM عاليًا بدرجة كافية، فإنه يسمح للمستخدمين بتجاهل تأثير عمق التذبذب ويزيل خطر وميض الشاشة. وأجرت Honor اختبارات مكثفة لدعم موقفها. ووجدت تناقضات بين نتائج الاختبار الخاصة بهم ونتائج الاختبار عبر الإنترنت، مما يشير إلى أن معدات الاختبار والدقة تؤثر بشكل كبير على النتيجة.

وذكرت Honor أيضًا أن الأساليب الحالية، مثل مقياس تأثير ستروبوسكوبي (SVM)، قد لا تحدد بدقة الوميض على الهواتف المحمولة. ويسلط النقاش حول تقنية تعتيم PWM عالي التردد 3840 هرتز لسلسلة Honor 90 الضوء على التركيز المتزايد للمستخدمين على تجربة حماية العين التي توفرها المنتجات الإلكترونية.

تجدد Honor التزامها بالاستكشاف المستمر والاختراقات في تكنولوجيا حماية العين، مع التركيز على استثمارها في البحث وتفانيها في تحقيق عروض صحية.

وفي حين تقدم كل من Huawei و Honor وجهات نظرهما حول تأثير ترددات تعتيم PWM التي تتجاوز 1440 هرتز على حماية العين، فإنه من الصعب تحديد من لديه الموقف الأكثر منطقية. ولكن يمكن أن توفر الأبحاث والتقييمات المستقلة مزيدًا منالأفكار حول هذه المسألة.

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