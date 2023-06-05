تكنولوجيا: سلسة Galaxy Watch 6 من سامسونج تحصل شهادة FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق أحدث سلسلة ساعاتها الذكية؛ وهي Galaxy Watch 6. ولقد نجحت السلسة القادمة في اجتياز شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

ستتألف سلسلة Galaxy Watch 6 من طرازين: Samsung Watch 6 و Samsung Watch 6 Classic. ومنالمتوقع أن يتم إطلاق هذه الساعات إلى جانب هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5، على الارجح في شهر يوليو أو أغسطس.

وتؤكد قائمة FCC أن ساعة Galaxy Watch 6 ستكون متاحة بحجمين؛ 40 ملم و 44 ملم. يحمل إصدار 40 مم رقم طراز SM-R930، بينما تم تحديد إصدار 44 مم باسم SM-R940. تدعم ساعة Galaxy Watch 6 اتصال Bluetooth و Wi-Fi 802.11 b / g / n / a و NFC و GNSS. وعلى غرار الإصدار السابق Galaxy Watch 5، ستتميز Watch 6 أيضًا بقدرات الشحن اللاسلكي.

كما انه من المتوقع أن يكون الشاحن اللاسلكي لـ Watch 6، والذي يحمل رقم الطراز ER-OR900، مطابقًا للشاحن المستخدم في سلسلة Watch 5.

يشاع أيضًا أن تقوم سامسونج بإطلاق Galaxy Watch 6 Classic. وتم تسريب صور الجهاز مؤخرًا. ومن المتوقع أن يكون هذا الطراز رياضيًا بإطارات دوارة، مثل Watch 4 Classic الشهيرة. ويقال إن Watch 6 Classic تقدم شاشة Super AMOLED بحجم 1.47 بوصة ودقة 470 × 470 بكسل، وسيتم تشغيلها بواسطة بطارية بسعة 425 مللي أمبير.

على الرغم من أن قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لا تقدم مواصفات تفصيلية، فمن المتوقع أن تظهر معلومات إضافية حول سلسلة Samsung Galaxy Watch 6 من منصات الاعتماد الأخرى في الأسابيع المقبلة.

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