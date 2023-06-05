تكنولوجيا: TSMC تستعد للإنتاج التجريبي للشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط عملاق تصنيع الشرائح TSMC لبدء الإنتاج التجريبي للشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر قريباً، على أن تأتي الشرائح بنظام متطور لتقنية الذكاء الإصطناعي.

بدأت شركة TSMC خلال الفترة الماضية في الإنتاج الضخم للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، والتي تنطلق للأسواق للمرة الأولى في أجهزة ابل.

من جانب أخر تستعد TSMC لبدء الإنتاج التجريبي للشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر، ولقد أكدت التقارير على أن الجيل الجديد من عملية التصنيع يأتي بنظام متقدم لتقنية الذكاء الإصطناعي، كما تعزز TSMC كفاءة إستهلاك الطاقة وأيضاً تعزيز الآداء مع إنبعاثات أقل للكربون.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن شركة ابل وNvidia من بين الشركات الأولى المستخدمة للشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر عند بدء الإنتاج الضخم للرقاقات عبر TSMC، لتتقدم هذه الشركات على إنتل وسامسونج في الأسواق.

ولقد أكدت TSMC في تصريحات سابقة على أن تقنية التصنيع المميزة بدقة 2 نانومتر تحقق تقدم ثابت، مع توقعات ببدء الإنتاج الضخم في 2025.

يذكر أن TSMC قامت بإرسال مهندسين إلى مصنع Zhuke لبدء عملية البحث والتطوير للإنتاج التجريبي للشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر في المنشأة الصناعية قريباً، على أن يكون الإنتاج التجريبي الأول للبحث والتطوير.

ومن المقرر أن تبدأ TSMC بإنتاج تجريبي لعدد 1000 وحدة في البداية، يليها مرحلة جديدة من الإنتاج التجريبي في 2024، ومن ثم يبدأ الإنتاج الضخم في 2025.

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