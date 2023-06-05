تكنولوجيا: سلسلة Vivo X100 تضم معالجات Dimensity 9300 وSnapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سلسلة هواتف Vivo X100 لاحقاً هذا العام بمعالجات Dimensity 9300 وSnapdragon 8 Gen 3.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Digital Chat Station عن خطط Vivo لدعم سلسلة Vivo X100 بمعالج Dimensity 9300 الذي يقدم للمرة الأولى في هذه الإصدارات.

وتتضمن السلسلة القادمة الإصدار الرئيسي Vivo X100، وX100 Pro، وأيضاً X100 Pro Plus، ومن المقرر أن تدعم رقاقة Dimensity 9300 كلٍ من هواتف Vivo X100 وX100 Pro.

من جانب أخر يشير مصدر التسريبات إلى أن الإصدار الثالث في هذه السلسلة Vivo X100 Pro Plus يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 التي تنطلق من كوالكوم بشكل رسمي خلال فعاليات مؤتمر Tech Summit للعام 2023 الذي ينطلق في الفترة ما بين 24 إلى 26 من أكتوبر.

أيضاً كشفت تقارير سابقة على أن هاتف X100 Pro Plus يأتي بمستشعر رئيسي Sony IMX989 بحجم 1 إنش، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





