تكنولوجيا: لينوفو تخطط لإطلاق 3 من الأجهزة اللوحية بحجم 12.7 إنش ومعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو لكشف النقاب قريباً عن ثلاثة من الأجهزة اللوحية التي تأتي بحجم 12.7 إنش، ومعدل تحديث 144Hz.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” أن لينوفو تقدم الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية قريباً بشاشة LCD بحجم 12.7 إنش، والتي تتضمن جهاز Xiaoxin Pad Pro الذي يأتي بعد إصدار الشركة الحالي Xiaoxin Pad Pro 2022.

أيضاً تدعم لينوفو اثنان من الإصدارات المرتقبة من الأجهزة اللوحية بمعالجات MediaTek Kompanio 900T وSnapdragon 870، وهي رقاقات تقدم آداء جيد للأجهزة اللوحية في الكثير من التطبيقات، كما تتضمن الأجهزة بطارية بقدرة 10200 mAh.

وتدعم سعة البطارية عمر تشغيل أكبر حتى 1000 أغنية، وبث حتى 12 حلقة من العروض، أو الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 47 يوم في وضع الإستعداد.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الأجهزة اللوحية تأتي بدقة عرض 2944 في 1840 بيكسل في شاشة بحجم 12.7 إنش مع ألوان بدقة أعلى، ومعدل تحديث 144Hz يقدم عرض سلس وإنسيابي للإطارات مع تمرير سريع.

يذكر أن لينوفو تعقد حدث في 13 من يونيو لإطلاق جهاز Xiaomi Pad 6 اللوحي في السوق الهندي، على أن يأتي بمعالج Snapdragon 870 وشاشة LCD بحجم 11 إنش ومعدل تحديث 144Hz.

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