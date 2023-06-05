تكنولوجيا: ابل تعلن رسمياً عن تحديث iOS 17 في فعاليات #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل الآن خلال فعاليات مؤتمر المطوريين الذي انطلق اليوم عن تحديث iOS 17، الذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق iOS 16 والذي يتضمن تغييرات كبيرة في شاشة القفل.

انطلقت فعاليات مؤتمر WWDC 2023 اليوم مع بعض التغييرات في قفل الشاشة، مع مميزات جديدة هامة في تطبيق iMessage مثل تحرير الرسائل وإستعادة الرسائل.

أيضاً يأتي هذا الإصدار مع تحديث جديد لمهام “Dynamic Island” لدعم المستخدم بمعلومات أكثر وإستفادة أكثر في التطبيقات المختلفة.

كما يأتي هذا الإصدار بتحديث AirDrop لدعم المستخدم بميزة إرسال معلومات الإتصال عبر ميزة “NameDrop”، حيث يمكن لهذه الميزة إرسال عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف عن طريق إقتراب اثنان من هواتف الأيفون.

ويمكن أيضاً مشاركة الصور بنفس الطريقة، كما تدعم الميزة نقل الملفات الكبيرة خارج نطاق الإنترنت، ويأتي iOS 17 بتحديث للوحة المفاتيح والتي تتضمن تحسينات في التصحيح التلقائي للكتابة.

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