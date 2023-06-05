تكنولوجيا: ابل تكشف النقاب عن جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق التكنولوجيا ابل النقاب عن جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش الذي شغل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والذي يتوفر بسعر يبدأ من 1299 دولار.

ينطلق جهاز MacBook Air الجديد من ابل اليوم بحجم كبير في الشاشة 15 إنش والذي ينضم لإصدار الشركة المميز بحجم 13 إنش، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج M2 التي قدمت من ابل العام الماضي.

ويأتي هذا الإصدار بنفس التصميم المميز لإصدار الشركة الحالي من أجهزة MacBook Air، حيث يأتي بتصميم مربع، ويأتي بنتوء لكاميرة webcam المميزة بدقة 1080 بيكسل.

وتتميز الشاشة في MacBook Air بحجم 15.3 إنش في شاشة liquid Retina، والتي تدعم نسبة سطوع 500 nit، وتقنية التحديث المتغير للإطارات ProMotion، بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz.

أيضاً يمكن للبطارية في هذا الإصدار أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 18 ساعة من التشغيل، ويتميز الجهاز بوزن 1.5 كجم، وسماكة 11.5مم.

ويضم الجهاز اثنان من منافذ Thunderbolt 4، ومدخل للسماعات، ومنفذ لدعم نظام شحن MagSafe، وتقدم ابل هذا الإصدار بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، ويأتي بسعر يبدأ من 1299 دولار.

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