تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث iPadOS 17 بشاشة قفل تدعم التخصيص #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة الآيباد iPadOS 17، الذي يأتي ببعض المميزات الجديدة التي تتضمن تخصيص شاشة القفل.

قدمت ابل تحديث iPadOS 17 اليوم في فعاليات مؤتمر المطوريين بالمميزات التي قدمت في تحديث iOS 17، مع بعض المميزات المخصصة لأجهزة الآيباد.

وتتضمن التغييرات في هذا التحديث ميزة widgets التفاعلية الجديدة في الشاشة، والتي تتيح للمستخدم تنفيذ الإجراءات عبر الأدوات مباشرة دون الحاجة لإطلاق التطبيق المخصص في البداية، فعلى سبيل المثال يمكن للويجت المخصص للموسيقى أن يدعم المستخدم في تشغيل مباشر للموسيقى دون الحاجة لإطلاق التطبيق، كما يمكن للمستخدم معاينة التنبيهات مباشرة من الأدوات المتاحة، مع إمكانية تحديث مميزات أجهزة المنزل الذكي أيضاً.

كما تقدم ابل تحديث iPadOS 17 بمميزات جديدة في قفل الشاشة والتي قدمت من ابل في تحديث iOS 16 في هواتف الأيفون العام الماضي.

ويمكن من خلال تخصيص قفل الشاشة أن يتاح للمستخدم إضافة عناصر جديدة في شاشة القفل، مع ضبط أوضاع focus في الجهاز اللوحي مع خلفيات محددة في الشاشة، يمكنك أيضاً تغيير الخط، والساعة، والنصوص وغيرها من مميزات التخصيص المقدمة من ابل في هذا الإصدار.

أيضاً تقدم ابل في هذا الإصدار ميزة “Live Photo” التي تدعم تحريك صورة الخلفية عند تنشيط جهاز الآيباد، كما يتوفر تطبيق Health الآن في واجهة أجهزة الآيباد، والذي يدعم مزامنة المعلومات بين أجهزة الآيباد وساعة ابل الذكية.

كما تشمل المميزات الجديدة دعم ملفات PDF في تطبيق Notes لدعم المستخدم بعرض توضيحي أكثر كفاءة لهذه الفئة من الملفات.

ويحصل Stage Manager على تحسينات أيضاً في تحديث iPadOS 17، حيث يأتي بمرونة أكثر في تحديد موقع النوافذ، وهي من بين المميزات المطلوبة من مستخدمي أجهزة الآيباد.

المصدر

اعلان





