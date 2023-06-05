تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث جهاز Mac Studio بمعالجات M2 Max أو M2 Ultra في مؤتمر #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق مؤتمر ابل للمطوريين اليوم بعدد من الإعلانات التي تشمل تحديث Mac Studio بمعالجات M2 Max أو M2 Ultra.

قدمت ابل اليوم تحديث جديد من أجهزة Mac Studio للعام 2023، والذي يأتي بآداء قوي مع معالجات ابل M2 Max أو M2 Ultra وسعر يبدأ من 1999 دولار.

ويأتي Mac Studio بتصميم يحاكي “Mac mini Pro”، على أن يدعم تحديث Mac Studio آداء أقوى كمحطة عمل لدعم مهام تحرير الفيديو 8K، وبناء نماذج 3D، وإنتاج الموسيقى وغيرها من المهام التي تتطلب آداء قوي من أجهزة الحاسب.

وتؤكد ابل على أن رقاقة M2 Max تقدم آداء أسرع بنسبة 50% في هذا الإصدار مقارنة بالإصدار الأول من أجهزة Mac Studio، وآداء أسرع 4 مرات أكثر من جهاز iMac المميز بمعالجات إنتل وحجم شاشة 27 إنش.

أيضاً يمكن لمعالج M2 Max أن يقدم آداء أسرع بنسبة 50% في “After Effects”، ويمكن أن يدعم المطوريين بآداء أسرع بنسبة 25% في تطبيق Xcode.

ويأتي المعالج بعدد 12 من الأنوية في وحدة المعالجة، و38 من الأنوية في كرت الشاشة، وذاكرة 96 جيجابايت رام، والنطاق الترددي حتى 400 جيجابايت / ثانية.

من جانب أخر يقدم معالج M2 Ultra في التحديث الجديد من أجهزة Mac Studio آداء مضاعف لما تقدمه رقاقة M2 Max، حيث يأتي M2 Ultra Mac Studio بآداء أسرع 3 مرات مقارنة برقاقة M1 Ultra التي أطلقت في 2022، بينما يقدم المعالج آداء أسرع 6 مرات أكثر مقارنة بجهاز iMac المميز بمعالج إنتل بحجم 27 إنش.

ويضم M2 Ultra عدد 24 من الأنوية في وحدة المعالجة، وعدد 76 من الأنوية في كرت الشاشة، وذاكرة 192 جيجا بايت رام، ونطاق ترددي موحد للذاكرة 800 جيجابايت / ثانية.

كما تدعم ابل التحديث الجديد من أجهزة Mac Studio بمنفذ HDMI بنطاق ترددي أعلى، لدعم محتوى بدقة 8K عند معدل إطارات 240Hz، كما تؤكد ابل على أن الجهاز المميز بمعالج M2 Ultra يدعم إخراج محتوى لعدد 6 من الشاشات Pro Display XDR عند 100 مليون بيكسل.

أيضاً تأتي الأجهزة الجديدة بميزة دعم تقنية WiFi 6E لآداء أسرع في التحميل، والبلوتوث 5.3، ويضم الجهاز 4 من منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ إيثرنت 10 جيجابت ومنفذ HDMI متطور، مع 2 من منافذ USB-A، و2 من منافذ USB C، وفتحة لبطاقة SD، وتأتي الأجهزة الجديدة بسعر يبدأ من 1999 دولار على أن تتلقى ابل طلبات الحجز المسبق لأجهزة Mac Studio اليوم، وتبدأ الشحن الأسبوع المقبل.

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