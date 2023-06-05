تكنولوجيا: ابل تقدم معالج M2 Ultra بضعف عدد الأنوية في وحدة المعالجة وكرت الشاشة #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت عملاق التكنولوجيا ابل اليوم خلال مؤتمر المطوريين مواصفات معالج M2 Ultra، الذي يدعم أجهزة MacStudio وMac Pro بآداء قوي.

ينطلق معالج ابل الجديد M2 Ultra بمستوى أعلى في الآداء، حيث يقدم هذا الإصدار ضعف الآداء المميز لمعالج ابل M2 Max والذي يعرف من ابل ب”UltraFusion”، مع زمن إتصال 2.5 تيرا بايت / ثانية بين المعالجات.

ويقدم M2 Ultra قفزة كبيرة في الآداء مقارنة بمعالج M2 Max الذي يدعم جهاز ابل MacBook Pro، حيث يأتي إصدار Ultra بعدد أكبر من الأنوية في وحدة المعالجة وكرت الشاشة، ويصل عدد الأنوية في وحدة المعالجة إلى 24، بينما يأتي كرت الشاشة بعدد 76 من الأنوية.

أيضاً تصل الذاكرة في هذا الإصدار إلى 192 جيجا بايت رام، مع نطاق ترددي 800 جيجابايت / ثانية، كما يأتي محرك Neural أيضاً بترقية تصل إلى عدد 32 من الأنوية لتعزيز المهام التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث يقدم آداء أعلى بنسبة 40% مقارنة بمعالج M2 Max.

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