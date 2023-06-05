تكنولوجيا: ابل تطلق Mac Pro في مؤتمر المطوريين بمعالج M2 Ultra وسعر 6999 دولار #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل في مؤتمر المطوريين هذا العام عن ترقية لجهاز الحاسب المكتبي Mac Pro الذي يأتي هذا العام بأقوى معالجات ابل M2 Ultra، وسعر 6999 دولار.

قد يفضل البعض الحصول على جهاز حاسب مكتبي بآداء فائق ومستوى تسعير مرتفع جداً، ولهذه الفئة من المستخدمين تقدم ابل اليوم الإصدار الجديد من أجهزة الحاسب المكتبي Mac Pro.

كانت شركة ابل قد أطلقت الإصدار السابق من أجهزة Mac Pro في 2019، واليوم يأتي الإصدار الجديد بنفس التصميم الخارجي مع ترقية كبيرة في التكوينات الداخلية.

وتستبدل ابل معالج Intel Xeon W الذي قدم في الإصدار السابق من أجهزة Mac Pro بمعالج الشركة الفائق الجديد M2 Ultra والتي يأتي بآداء أسرع 3 مرات مقارنة بمعالج إنتل.

وتتضمن وحدة المعالجة في Mac Pro الجديد عدد 24 من الأنوية و76 من أنوية كرت الشاشة، ويدعم الجهاز ذاكرة 192 جيجا بايت رام.

كما تؤكد ابل على أن هذه التكوينات الفائقة في الجهاز تدعم تشغيل 22 من ملفات الفيديو ProRes بدقة 8K، أو إستيعاب 24 ملف من مدخلات الكاميرة بدقة 4K مع تشفير ProRes في الوقت الفعلي.

ويضم Mac Pro للعام 2023 عدد 7 من فتحات PCIe، و8 من منافذ Thunderbolt 4، ويدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6E لسرعات تحميل أسرع، مع تقنية البلوتوث 5.3، ويأتي باثنان من منافذ ethernet بسرعة 10 جيجابت، مع 3 من منافذ USB-A، واثنان من منافذ HDMI لدعم إخراج محتوى بدقة 8K بمعدل 240Hz، ويبدأ سعر Mac Pro الجديد من 6999 دولار.

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