شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر WWDC 2023.. إليك أبرز المفاجآت المرتقبة من آبل هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) الذي سينطلق غدًا – وسيستمر حتى يوم 9 يونيو – باهتمام كبير وترقب هذا العام، بسبب احتمال إطلاق الشركة نظارتها للواقع المختلط، ودخولها سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تخوضه كبرى شركات التكنولوجيا منذ بداية العام.

وكما هي العادة؛ ستعلن آبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، حيث ستقدم هذا العام إصدارات: iOS 17، و iPadOS 17، وwatchOS 10، وmacOS 14، وtvOS 17، وبالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات عن تقديمها حاسوب ماك بوك جديدًا بشاشة مقاسها 15 بوصة.

وبسبب كثرة هذه التوقعات؛ قال (مارك جورمان) الصحفي في بلومبرج في تدوينة عبر تويتر: “أتوقع أن تكون الكلمة الرئيسية في مؤتمر آبل للمطورين هذا العام الأطول في تاريخ الشركة؛ إذ ستتجاوز حاجز الساعتين المعتاد بسهولة”.

إليك أبرز المفاجآت المرتقبة من آبل خلال مؤتمر المطورين هذا العام، بناءً على التقارير التي نشرت خلال الأشهر الماضية، وكذلك بعض الأشخاص المطلعين على خطط آبل:

1- نظارة الواقع المختلط ونظام تشغيلها xrOS:

لم تقدم آبل جهازًا جديدًا منذ إطلاقها ساعتها الذكية (Apple Watch) في عام 2015، لذلك من المتوقع أن تكون نظارة الموقع المختلط – التي تمزج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي – هي محور مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) هذا العام.

وتشير بعض التقارير إلى أن آبل ستطلق على نظارتها للواقع المختلط اسم (Reality Pro)، أو (Reality One)، أو (XR Pro)، كما ستقدم نظام تشغيل لها يحمل اسم (xrOS)، ولكن لا يوجد أي تفاصيل عنه حتى الآن.

تشير تقارير سابقة لوكالة بلومبرج أن نظارة الواقع المختلط من آبل ستدعم ميزات متطورة مع تصميم نحيف وفائق الجودة مصنوع من الزجاج وألياف الكربون والألمنيوم، وستعتمد على بطارية خارجية لتحقيق خفة الوزن ونحافة التصميم.

وستضم النظارة شاشتين من نوع (MICRO LED) بدقة 4K لكل منهما، بالإضافة إلى العديد من الكاميرات الخارجية لتسجيل ما يحدث بدقة عالية، وتتبع حركة اليد، مما يمنح المستخدم دقة استثنائية في عرض المحتوى والتفاعل معه.

ستحتوي هذه النظارة على زر دوار – يشبه الزر الدوار الموجود في ساعة آبل – سيكون موجودًا في جانب النظارة، يتيح للمستخدمين التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وعندما يكون المستخدم في الواقع الافتراضي سيكون منغمسًا تمامًا مع المحتوى نظرًا إلى الدقة العالية، وعند التبديل إلى الواقع المعزز يتلاشى المحتوى والتطبيقات قليلًا وتبدأ النظارة الاختلاط مع البيئة الحقيقية المحيطة بمن يرتديها.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر النظارة بين 1500 دولار و3000 دولار، وهو سعر أعلى بكثير من أسعار المنافسين مثل: Meta Quest Pro و HTC Vive XR Elite. ووفقًا للتقارير تستهدف أبل بيع نحو مليون وحدة من النظارة خلال هذا العام الحالي.

2- حواسيب ماك جديدة ونظام macOS 14:

تشير التقارير إلى أن آبل تخطط لتقديم طراز جديد من حاسوب (MacBook Air) بمقاس قدره 15 بوصة خلال مؤتمر (WWDC 2023) هذا العام، وسيكون الطراز الجديد مشابهًا لجهاز MacBook Air الحالي ولكن بحجم أكبر.

كما أفادت بعض التقارير أن الطراز الجديد من حاسوب (MacBook Air) سيعمل بمعالج M2 من آبل – المُصنع بتقنية 3 نانومتر – الذي يمتاز بأنه أسرع وأكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة، ولكن ليس هناك أي توقعات حاليًا أن تُقدم الشركة أي حاسوب يعمل بمعالج M3 المُنتظر.

3- نظام iOS 17:

تشير التقارير إلى أن نظام التشغيل (iOS 17) سيمثل تحديثًا مهمًا لمستخدمي هواتف آيفون، إذ سيضم بعض الميزات التي ينتظرها المستخدمون منذ فترة طويلة، ومنها: إمكانية تثبيت التطبيقات من مصادر غير (آب ستور) App Store لأول مرة، وذلك وفقا للصحفي مارك جورمان من بلومبرج.

بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل: تصميم جديد لمركز التحكم، وتطبيق جديد لتسجيل اليوميات مصمم للسماح للمستخدمين بتتبع أنشطتهم وتسجيل أفكارهم من خلال سجل حياتهم اليومية، وتحديثات في تطبيقات مثل: Find My، و Wallet، و Health، وغيرها.

4- نظام watchOS 10:

تشير التقارير إلى أن آبل تعمل على تغيير تصميم نظام تشغيل ساعتها الذكية (watchOS)، حيث ستنتقل من التفاعلات المعقدة إلى تجربة أكثر وضوحًا تعتمد على الويدجت (widget) – كما في شاشة آيفون على الرئيسية – مما يسهل عرض المعلومات في شاشة الساعة دون الحاجة إلى فتح التطبيق بشكل منفصل.