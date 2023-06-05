شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد توقعات ماسك بهبوط أسعار المنازل.. خبيرة: لا يوجد أى إشارات على انهيار محتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختلفت خبيرة عقارية مع وجهة نظر الملياردير إيلون ماسك بأن أسعار المنازل في أميركا تتأهب لتراجع حاد، مؤكدة أن ذلك لن يحدث حسبما نقلت CNBC.

وفي الأسبوع الماضي، غرد مالك Twitter قائلاً إن العقارات التجارية تنهار بسرعة وأسعار المنازل بصدد الهبوط.

لكن سلمى هيب كبيرة الاقتصاديين لدى CoreLogic -شركة بيانات عقارية- قالت إن ذلك لن يحدث.

وأضافت هيب في تصريحات لـInsider: نحن لا نرى أي إشارات على انهيار محتمل على الإطلاق..وإذا كان هناك أي شيء فهو أن أسعار المنازل تنمو مجدداً وبشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً.

وكانت بيانات مؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller لأسعار المنازل في أميركا أظهرت زيادة بنحو 1.3% في مارس آذار على أساس شهري مقابل 0.3% في فبراير شباط.

وأرجعت هيب تعافي سوق العقارات إلى اختلال التوازن في المعروض من المنازل وكذلك الطلب الذي رفع المنافسة بين المقترضين.

وتابعت: يتميز موسم شراء المنازل في الربيع بعودة أقوى للمشترين عن البائعين، مما أدى إلى خلق بيئة سوق تنافسية أخرى، إذ يضع المخزون الضئيل للغاية للمنازل المشترين في وضع يضطرون فيه إلى الدفع أكثر من السعر المطلوب.

وواصلت: وقاد ذلك مكاسب الأسعار في الربيع إلى ما هو أبعد مما يُرى تقليدياً خلال تلك الفترة.