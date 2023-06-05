شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة حالة البطارية فى أندرويد 14 من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر جوجل ميزة جديدة في أندرويد 14 قد تمكن المستخدمين من الاطلاع على حالة البطارية في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

أضافت جوجل قدرات جديدة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمدير البطارية BatteryManager APIs في نظام أندرويد 14، وفقًا للباحث المتخصص في نظام أندرويد، ميشال رحمان، في سلسلة تغريدات له على تويتر.

وتسمح القدرات البرمجية الجديدة في النظام للأجهزة بعرض معلومات مفصلة حول حالة البطارية، ومن ذلك عدد دورات شحن البطارية، وسياسة الشحن وحالته، وتاريخ أول استخدام، وتاريخ التصنيع، بالإضافة إلى صحة البطارية.

تعتمد البيانات التي يعرضها النظام بخصوص حالة البطارية، على إمكانيات الدائرة الكهربية المسؤولة عن شحن البطارية، بالإضافة إلى طبقة تجريد الأجهزة المستخدمة في الهاتف، التي تُعرف اختصارًا باسم HAL، لذا فقد تختلف النتائج اعتمادًا على مكونات كل هاتف أو جهاز لوحي.

وتتيح أيضاً هذه الميزة للشركات المصنعة لهواتف أندرويد بالسماح لمعلومات حول صحة البطارية في واجهة الاستخدام الافتراضية على أجهزتهم، دون أن يضطر المستخدم إلى تنزيل تطبيقات خارجية، وكذلك من أجل ضبط المعلومات المقدمة وجعلها أكثر دقة.

وقدمت آبل لمستخدمي هواتف آيفون ميزة حالة البطارية منذ سنوات، حيث يتمكن المستخدم من خلال قسم البطارية في الإعدادات، الاطلاع على معلومات حول سعة البطارية المتبقية، وأقصى أداء لها، وكون البطارية بحاجة إلى الصيانة أم لا.