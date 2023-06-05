شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ينطلق خلال ساعة.. كيف تشاهد البث المباشر لفعاليات مؤتمر أبل للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق خلال ساعة من الآن في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، مؤتمر أبل للمطورين للعام الجاري WWDC 2023 والذي تكشف خلال الكلمة الرئيسية فيه العديد منم الخدمات والمنتجات الجديدة بما في ذلك الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة أيفون وأيباد وماك وساعتها الذكية، فيما يتوقعأن تشهد الكلمة الرئيسية في مؤتمر آبل الليلة الإعلان عن منتج جديد تعمل عليه الشركة منذ سنوات وهو خوذة الواقع المختلط التي قد تكتب تاريخا جديدا للشركة الأمريكية العملاقة.

موعد مؤتمر أبل WWDC 2023؟وتبدأ الكلمة الرئيسية في مؤتمر ابل للمطورين لهذا العام WWDC 2023 الليلة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وسيقام المؤتمر عبر الإنترنت كما أعتادت الشركة منذ تفشي فيروس كورونا ، مع وجود حضور خاص في مقر آبل الرئيسي Apple Park.





كيف تشاهد البث المباشر لمؤتمر أبل للمطورين 2023؟يمكن مشاهدة الكلمة الرئيسية في مؤتمر آبل للمطورين لهذا العام WWDC 2023 عبر أي جهاز سواء آيفون أو ايباد أو ماك أو ويندوز أو أندرويد، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة أبل على يوتيوب.