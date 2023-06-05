شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ طرح تخطيط جديد لمستخدمى الإصدار التجريبى من أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام واتساب في تحديثه الأخير بتجديد تصميم التطبيق، مما يجعله أحد التغييرات الملحوظة، حيث كانت الميزة مطلوبة لبعض الوقت بين مستخدمي أندرويد واتساب، حيث إنها متوفرة بالفعل في إصدار iOS من تطبيق المراسلة.

توفر الواجهة المعاد تصميمها حديثًا للمستخدمين سهولة الوصول إلى خيارات التنقل مثل المنتديات والمحادثات والحالة والمكالمات.

هذا يعني أن واتساب سيكون أكثر ملاءمة للمستخدمين للعمل بيد واحدة فقط.

ما الذي تغير؟

سيتعين على مستخدمي واتساب النقر بشكل فردي على خيارات المجتمعات والدردشات والحالة والمكالمات من أجل الوصول إليها.

بينما تظل بقية الواجهة دون تغيير وهي نفس النسخة القديمة من WhatsApp.

تسمح واجهة المستخدم الجديدة للمستخدمين بالوصول إلى الدردشات وعلامات التبويب الأخرى على النافذة الرئيسية بسهولة.

المظهر الجديد مرئي في أحدث إصدار من WhatsApp لنظام Android التجريبي.

يمكن لمستخدمي واتساب الذين يشغلون أحدث إصدار من Android beta تجربة التصميم الجديد.

من المتوقع أن يتم طرح التصميم الجديد على المزيد من المستخدمين بمجرد تشغيل التحديث بسلاسة في الاختبار التجريبي.

لم يؤكد واتساب بعد تاريخ إصدار هذه الميزة القادمة.

ومع ذلك لم تكن هناك تغييرات كثيرة حيث تم تجديد نافذة WhatsApp الرئيسية فقط.

باستخدام هذا، سيصبح من السهل على المستخدمين الوصول إلى أي من علامات التبويب المذكورة.

لن يضطر المستخدمون للوصول إلى الجزء العلوي من الشاشة حيث ستتوفر كل هذه الميزات في الجزء السفلي من الشاشة بالتخطيط الجديد.