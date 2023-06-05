شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن جهاز Mac Pro بشريحة M2 Urtla.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها WWDC 2023 المنعقد حاليًا، كشفت شركة أبل عن جهاز Mac Pro بشرائح جديدة مصممة لعام 2023، حيث يعتبر هذا أول تحديث كبير لجهاز Mac Pro منذ أربع سنوات، ويكمل انتقال أبل إلى معالجات Silicon الذي يعمل بنظام Arm الخاص بها، وسيتوفر طراز Mac Pro الجديد بدءًا من الأسبوع المقبل مقابل 6،999 دولارًا.

ويبدو جهاز Mac Pro الجديد مشابهًا لإصدار Intel القديم مع واجهة معدنية، ولكن هناك بعض التغييرات الرئيسية في الداخل، حيث سيأتي جهاز Mac Pro بشريحة M2 Urtla من أبل ، بالإضافة إلى ست فتحات PCIe Gen 4 مفتوحة للتوسيع ، ويقدم ثمانية منافذ Thunderbolt مدمجة، ويمكن تهيئته مع ما يصل إلى 76 نواة GPU و 192 جيجابايت من الذاكرة، مع نموذج محدد بالكامل ، تقول أبل إنه يمكن أن يكون أسرع بثلاث مرات من إصدار Intel القديم.

وإلى جانب Mac Studio المحدث ، يقدم Mac Pro الجديد شريحة M2 Urtla الجديدة، والتى تعد اثنان من طراز M2 Max متصلان بتقنية Urtla Fusion من أبل ، مع وحدة معالجة مركزية ذات 24 نواة ووحدة معالجة رسومات بما يصل إلى 76 نواة أسرع بنسبة 30 بالمائة من M1 Urtla. الرقاقة مبنية على عملية 5 نانومتر ؛ يضاعف عرض النطاق الترددي لذاكرة M2 Max ، حتى 800 جيجابايت / ثانية ، ويدعم ذاكرة أكثر بنسبة 50 في المائة من M1 Urtla. من المفترض أن تكون وحدة المعالجة المركزية أسرع بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من M1 Urtla.

وقد بدأت أبل في الانتقال إلى سلسلة M الخاصة بها من الرقائق لأول مرة في نوفمبر 2020. تم شحن شريحة M1 الأولية في MacBook Air و Mac Mini و MacBook Pro قبل ظهور M2 العام الماضي وشحنها في البداية في MacBook Air.