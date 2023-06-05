شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن نظام iOS 17 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ابل خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد حاليا عن نظام التشغيل iOS 17 ، وتدور بعض أهم تغييراته حول التطبيقات الأساسية، حيث يمكن أن تتضمن المكالمات الواردة الآن ملصقات مخصصة لجهات اتصال معينة ، وستحصل على نصوص حية على غرار Google.

وفي الوقت نفسه ، تقدم الرسائل ردودًا أسهل ، ونصوصًا نصية للرسائل الصوتية ، ومعلومات الموقع المضمنة ، و "تسجيل الوصول" الذي يتيح للأشخاص تلقائيًا معرفة ما إذا كنت قد وصلت أو تأخرت، وهناك واجهة ملصقات مجددة تتيح لك تحويل الرموز التعبيرية إلى ملصقات وإضافة تأثيرات وحتى إضافة ملصقات إلى تطبيقات الطرف الثالث.

كما تتيح ميزة NameDrop مشاركة تفاصيل الاتصال بمجرد تقريب iPhone من جهاز شخص آخر، ويمكنك مشاركة الصور بهذه الطريقة أيضًا ، وترك AirDrop ينقل المحتوى حتى عندما تضطر إلى الابتعاد. سيؤدي إطار عمل المطور إلى توسيع الوصول إلى المشاركة في التطبيقات الأخرى أيضًا.