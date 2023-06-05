شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الصور الأولى لنظارة أبل للواقع المعزز بعد الكشف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن سماعة رأس للواقع المعزز تسمى Apple Vision Pro والتى تمزج "بسلاسة" بين العالم الحقيقي والرقمي، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك عن الجهاز ، الذي يبدو وكأنه زوج من نظارات التزلج: "إنه أول منتج من Apple تنظر إليه ، ولا تطلع عليه"، كما يُشاع ، تحتوي على حزمة بطارية منفصلة ويتم التحكم فيها بالعينين واليدين والصوت.

وتعمل أبل على سماعة الرأس منذ سنوات ، ويقال إنها مرت بالعديد من التكرارات بالإضافة إلى سنوات من التأخير، من المفترض أن تكون إضافة توقيع الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى مجموعة منتجات Apple ، وقد نالت الثناء من المطلعين على الصناعة ، على الرغم من أنها ستدخل سوقًا لم تنطلق بعد.

و من المحتمل أن يكون منافسها الأساسي هو Meta ، التي تمتعت بنجاح نسبي من خلال سماعة الرأس Quest 2 التي تركز على الألعاب وحصلت على استقبال أكثر تباينًا في لعبة Quest Pro المخصصة للأغراض العامة.

وقد تم تصميم Reality Pro لدعم تطبيقات AR و VR ، وهو جهاز مستقل يتميز بتصميم مبتكر دون الحاجة إلى وحدة تحكم مخصصة،و بدلاً من ذلك ، وبفضل استخدام العديد من الكاميرات الخارجية ، تخطط Apple للاعتماد كليًا على المدخلات الصوتية وإيماءات اليد.

وعلاوة على ذلك ، أنشأت Apple ميزة جديدة تسمى EyeSight تستخدم شاشة خارجية والكاميرات الداخلية لسماعة الرأس حتى يتمكن المستخدمون من رؤية ردود أفعالك أثناء ارتداء شخص ما لسماعة الرأس.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام تطبيقات مألوفة مثل Safari وغيرها بينما تظل قادرًا على التفاعل مع الأشياء أو الأشخاص في العالم الحقيقي. وبينما تم تصميم Vision Pro للاستخدام في المنزل ، تقول Apple إنه بفضل الإصدارات الجديدة من التطبيقات المألوفة مثل FaceTime ، فإن سماعة الرأس تعد أيضًا أداة تعاون رائعة لمن هم على الطريق.