شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPadOS 17 يوفر مميزات جديدة .. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن مجموعة كبيرة من التحديثات لنظام iPadOS، هذا العام وكما هو متوقع ، فإنه يتميز بمجموعة من التغييرات التي تم عرضها بالفعل لجهاز iPhone في iOS 17 ، بالإضافة إلى بعض التحديثات الخاصة بالجهاز اللوحي.

بالنسبة للمبتدئين ، أصبحت الأدوات الذكية الآن تفاعلية ، مما يعني أنه يمكنك تحديثها واتخاذ الإجراءات دون الحاجة إلى الانتقال مباشرةً إلى التطبيق، ويمكنك بدء تشغيل الموسيقى عبر أداة الموسيقى ، والتحقق من التذكيرات ، وتحديث ميزات المنزل الذكي وما إلى ذلك.

ليس من المستغرب أن يقوم iPadOS 17 أيضًا بإعادة تصميم شاشة القفل التي دفعتها Apple إلى iPhone العام الماضي مع iOS 16، ويتيح لك ذلك إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية ، وتعيين أوضاع تركيز مختلفة لخلفيات محددة ، وتغيير خطوط الساعة والنص و أكثر. هناك أيضًا ميزة Live Photo الرائعة التي تقوم بتحريك ورق الحائط الخاص بك عندما تستيقظ على iPad.

وتقوم Apple أيضًا بإحضار تطبيق Health إلى iPad لأول مرة، وبطبيعة الحال ، يقوم بمزامنة البيانات من تطبيق Health على هاتفك و Apple Watch ، ولكن يبدو أنه يمكنك استخدامه بشكل مستقل أيضًا إذا لم يكن لديك هذا الجهاز الآخر.