شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن ميزات صديقة للأطفال لتقليل إجهاد العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل بعض المميزات التي تهدف إلى تقليل إجهاد العين للأطفال خلال WWDC السنوي اليوم الاثنين وذلك من خلال التحذير عند تقليل المسافة بين الشاشة وأعين الأطفال، فباستخدام مستشعر ضوء النهار وتنبيهات لتحريك الشاشة بعيدًا عن عينيك.

سيخبر إعداد مسافة الشاشة من Apple المستخدمين ما إذا كانوا بعيدين بما يكفي عن الشاشة لتقليل احتمالية تلف الرؤية.

حيث تأتي هذه الميزة بعد أن قامت Apple في البداية بمعاينة المزيد من ميزات الصحة وإمكانية الوصول لليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول في مايو.

ووفقًا لجمعية البصريات الأمريكية ، عادةً ما يتطور قصر النظر ، المعروف باسم قصر النظر ، في مرحلة الطفولة ويؤثر على حوالي 30٪ من سكان الولايات المتحدة، وفي WWDC ، قالت Apple إن قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق وفي وضح النهار يمكن أن يساعد في تقليل خطر إصابة الطفل بقصر النظر.

وأوضحت شركة Apple أن الأطفال الذين لديهم Apple Watch يمكنهم الاتصال بجهاز iPhone الخاص بوالديهم أو ولي أمرهم لمشاركة البيانات الصحية ، مثل مقدار الوقت الذي يقضونه في وضح النهار.

وهناك جهد آخر لتقليل مخاطر قصر النظر وهو اكتشاف المسافة على الشاشة الجديد من Apple، تستخدم ميزة Screen Distance تقنية الكاميرا الموجودة خلف Face ID في منتجات Apple الأخرى لإرسال تنبيه عندما يكون المستخدم قريبًا جدًا من شاشته. يخبر الإشعار المستخدمين بنقل الجهاز بعيدًا عن وجوههم إذا كانوا يمسكون به قريبًا جدًا.