أنحف لابتوب في العالم.. «أبل» تعلن رسميا مواصفات وأسعار جهاز «ماك بوك آير»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة "آبل" رسميًا عن جهاز "ماك بوك آير" بشاشة 15 بوصة، وذلك خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2023، ووصفته بأنه "الجهاز المحمول الأنحف في العالم".

ووفقا لما نقله موقع "مصراوي"، يعمل الجهاز بمعالج آبل M2 ثماني الأنوية مع معالج رسوميات بـ 10 أنوية، وتقول آبل أن هذا الجهاز أسرع بـ 12 مرة مقارنةً بأسرع جهاز ماك بوك آير بمعالج إنتل، وسيتوفر الجهاز بسعات تخزين مختلفة تصل إلى 2 تيرابايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت.

ويتضمن الجهاز منافذ USB-C و Thunderbolt، بالإضافة إلى منفذ شحن ماجسيف، ومنفذ لسماعات الرأس. وسمك الجهاز 11.5 مليمتر فقط، مع وزن خفيف أيضا 1.49 كيلوجرام.

كما يحتوي الجهاز الجديد على حساس للبصمة، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات خارجية.

وأضاف الموقع أن شاشة ماك بوك آير مقاسها 15.3 بوصة بدرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة، مع كاميرا ويب تصل دقتها إلى 1080 بكسل، وبطارية يصل عمرها إلى 18 ساعة.

ومن المقرر أن يُطرح ماك بوك آير بشاشة 15 إنش للبيع الأسبوع المقبل بسعر 1299 دولارًا.

كما أعلنت الشركة عن السعر الخاص بالنسخة الأصغر من ماك بوك آير بشاشة 13 بوصة ليبدأ من 1099 دولارًا، بينما حافظت على سعر النسخة الأولى من الجهاز بمعالج M1 وهو 999 دولارًا.