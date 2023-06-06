تكنولوجيا: تحديث macOS Sonoma يجلب “widgets” لأجهزة الحاسب المكتبي #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ابل الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة ماك اليوم بعنوان “macOS Sonoma”، والذي يستهدف التركيز على الإنتاجية بشكل أكبر مع دعم المستخدم بأدوات “widgets” في أجهزة الحاسب.

يجلب تحديث Sonoma لأجهزة الحاسب المكتبي ميزة الويجت للمرة الأولى، كما تدعم ابل المستخدم بميزة تحريك هذه الأدوات في واجهة النظام وتحديد الموقع المفضل لهذه الويجت عبر المستخدم، أيضاً مع تنشيط أحد عناصر الشاشة تختفي العناصر الأخرى في الشاشة الخلفية للتركيز على الويجت المختار من المستخدم.

أيضاً يأتي macOS 14 بميزة تكامل الويجت بين هاتف الأيفون وجهاز ماك، لدعم المستخدم بتجربة متكاملة في المهام، أيضاً مع وضع هاتف الأيفون في محيط جهاز macOS 14 سيتاح للمستخدم الوصول إلى العناصر المتاحة في واجهة الأيفون بسلاسة وأيضاً بدء التفاعل وإدارة هذه العناصر عبر جهاز ماك.

يمكنك أيضاً في تحديث Sonoma أن تكون جزء من المحتوى الذي يتم مشاركته في إجتماعات الفيديو عبر أجهزة Mac وذلك عبر نمط “Presenter Overlay” الذي يجعل المستخدم جزء من خلفية المحتوى الذي يتم مشاركته.

كما سيتاح للمستخدم الإيماء باليد لإضافة مؤثرات للفيديو مثل البالونات على سبيل المثال أو القلوب أثناء المكالمات، على أن تتوفر هذه الميزة على تطبيقات Zoom و Teams وبعض التطبيقات الأخرى الشائعة.

من جانب أخر تركز ابل في تحديث متصفح Safari على إضافة ملفات تعريفية للمتصفح والتي تتضمن التاريخ، والإضافات، والمفضلة، وتبويبات مجمعة.

كما تم تحسين تجربة التصفح الخاص على Safari في تحديث Sonoma والذي يأتي بنظام جديد أكثر كفاءة لحظر التعقب، مع دعم إغلاق تلقائي للنوافذ الخاصة في حالة عدم الإستخدام.

أيضاً يجلب هذا الإصدار من نظام التشغيل آداء أقوى لأجهزة ماك في الألعاب، وذلك من خلال نمط مخصص جديد “Game” الذي يعمل على خفض المهام التي تعمل في الشاشة الخلفية لتركيز آداء وحدة المعالجة في النظام بشكل أكبر على الألعاب، مما يعزز آداء الألعاب بإطارات سلسة أكثر وأسرع.

ويعمل نمط الألعاب أيضاً على تعزيز الإستجابة السريعة مع سماعات AirPods اللاسلكية، مع مضاعفة إقتران البلوتوث، ويمكن لنمط الألعاب أن يدعم كل عناوين الألعاب والتي تشمل إصدار ابل “Death Stranding: Director’s Cut” التي تتوفر لأجهزة ماك لاحقاً هذا العام.

يذكر أن تحديث Sonoma يتوفر في إصدار تجريبي للمطوريين اليوم، على أن يتوفر الإصدار التجريبي العام الأول في شهر يوليو، بينما تبدأ ابل التحديث المجاني للأجهزة في خريف هذا العام.

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