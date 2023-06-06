تكنولوجيا: ابل تستعرض مميزات تحديث watchOS 10 في مؤتمر المطوريين #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ابل الإصدار الجديد من نظام تشغيل الساعات الذكية watchOS 10 بواجهة مستخدم جديدة تتضمن ويجت مع بعض المميزات الجديدة.

تستعد ابل لدعم المستخدم بتجربة جديدة في ساعات Apple Watch من خلال تحديث watchOS 10 الجديد الذي أعلن عنه اليوم خلال مؤتمر المطوريين للعام 2023.

ويأتي هذا الإصدار بتحديث كبير لواجهة المستخدم مع مجموعة كبيرة من الإصلاحات في النظام، وعلى غرار واجهة “Glances” التي قدمت في الإصدار الأول من نظام التشغيل تقدم ابل الإصدار الجديد بويجت في واجهة المستخدم للتطبيقات المختلفة.

وتعمل الواجهة الجديدة في النظام بنفس التجربة المميزة لوجه مساعد Siri الذي يتوفر منذ فترة على ساعات ابل الذكية، حيث يمكن تدوير زر التاج الرقمي للحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات التي تتصل بالتطبيقات.

ومن المقرر أن تظهر أدوات ساعة التوقيت، وساعة الإيقاف والبودكاست عند تنشيط هذه الأدوات، ويمكن للمستخدم أيضاً الحصول على ويجت يتضمن العناصر المفضلة للمستخدم.

من جانب أخر يجلب تطبيق Activity قريباً إختصارات جديدة في زاوية واجهة المستخدم، ولإظهار مزيد من المعلومات سيكون على المستخدم تحريك زر التاج الرقمي.

أيضاً من بين التحسينات المقدمة من ابل في watchOS 10 في تطبيق World Clock الذي يأتي في هذا التحديث بخلفية ديناميكية ملونة لتعكس الوقت على مدار اليوم في مناطق زمنية مختلفة.

ويعد WatchOS 10 من التحديثات التي تدعم راكبي الدراجات بشكل خاص من خلال ميزة الإتصال بالدراجات عبر أجهزة إستشعار البلوتوث في الدراجة لإظهار بيانات الطاقة، ومعدل ضربات القلب أثناء ركوب الدراجات.

كما يأتي تطبيق Compass بتحديث جديد لإنشاء اثنان من المسارات بشكل تلقائي، على أن تبدأ نقطة المسار الأولى من موضع أخر إتصال خلوي للمستخدم، كما ستدعم ساعة المستخدم وضع مسار لمكالمات الطوارئ، والذي سيعمل على إظهار أخر موقع إستطاع فيه المستخدم الإتصال بالشبكات الخلوية.

أيضاً تقدم ابل ميزة “Elevation view” الجديدة التي تتيح إستخدام مقاييس الإرتفاع لعرض 3D للإحداثيات، وهي ميزة تدعم المستخدمين في سوق الولايات المتحدة في البداية في الحصول على عرض تفصيلي للمرات والأنفاق القريبة.

من جانب أخر تدعم ابل تطبيق Mindfulness بميزة جديدة تتيح تسجيل الحالات المزاجية للمستخدم، ومشاعر المستخدم عبر تدوير زر التاج.

أيضاً من خلال تطبيق Health على هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد سيتمكن المستخدم من تحديد العوامل التي تؤثر على حالة المستخدم المزاجية على مدار اليوم.

ومن المقرر أن تتضمن Apple Watch قريباً ميزة تتبع الوقت الذي يقضيه المستخدم في الخارج لخفض المضاعفات المحتملة على نظر المستخدم.

كما سيتمكن المستخدم من خلال هذا التحديث عرض رسائل الفيديو في FaceTime على ساعة ابل الذكية، والإنضمام إلى مجموعات FaceTime الصوتية.

ويدعم Medications في watchOS 10 تنبيه المستخدم في حالة عدم تأكيد المستخدم على تناول الدواء في غضون 30 دقيقة.

يمكنك أيضاً في تطبيق Apple Fitness Plus قريباً الوصول إلى جدول للتمارين الرياضية، والتأمل وفقاً لإحتياجات المستخدم، وتتوفر ميزة Audio Focus لدعم تضخيم أصوات المدربين والموسيقى أثناء التدريبات.

ومن المقرر أن يتوفر تحديث watchOS 10 في إصداره التجريبي الأول للمطوريين اليوم، على أن ينطلق الإصدار التجريبي العام في الشهر المقبل، بينما يتوفر الإصدار الثابت في خريف هذا العام.

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